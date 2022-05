La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se mantendrá la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a que las condiciones meteorológicas continúan "desfavorables para la reducción de la concentración contaminante".

Según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión permanece en el Valle de México y continúa la producción de ozono ante la presencia de alta radiación solar y temperaturas superiores a 24 grados Celsius, "con viento de dirección poco definida que impide su dispersión", reportó la CAMe en un comunicado emitido a las 15:00 horas de este martes.

La Comisión pidió a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

La CAMe informará a las 20:00 horas de este martes sobre la calidad del aire y la evolución de las condiciones ambientales en el Valle de México, para saber si se mantendrán o no las restricciones a la circulación vehicular con el doble Hoy No Circula.

