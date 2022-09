Tras "falso debate", senadores conceden licencia a Américo Villarreal Anaya

Fue un "falso debate". Así calificó Ricardo Monreal Ávila la discusión de dos horas en el pleno de la Cámara de Senadores.

Todo, propiciado por Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, quien el pasado lunes solicitó por escrito reincorporarse a sus labores como senador a partir de ese mismo día, aunque horas después se arrepintió y envió una nueva comunicación a la Mesa Directiva de la Cámara para dejar sin efectos su primera petición.

Sólo que su segunda comunicación fue recibida de manera formal hasta el día siguiente, es decir el pasado martes, cuando ya se había enterado a la asamblea de su reincorporación.

La presión de los panistas y senadores sin partido obligó a abrir el debate sobre el punto al arranque de la sesión ordinaria.

El expanista, exmorenista y hoy senador sin partido Germán Martínez, así como la panista Kenia López, arguyeron que haber solicitado incorporarse a sus tareas como senador cinco días antes de tomar posesión del cargo de gobernador inhabilitó a Villarreal para hacerlo, de acuerdo con la Constitución de Tamaulipas.

Los morenistas, con Monreal Ávila, su coordinador, a la cabeza, defendieron a su correligionario.

López interpretó que los senadores de Morena estaban desesperados por "sacar" a Villarreal "porque son verdaderamente una vergüenza legal. Ya se dieron cuenta que el artículo 79 de la Constitución de Tamaulipas dice claramente que quienes desempeñen algún cargo o comisión en los estados o en la Federación se tendrán que separar 120 días, pero son tan malos, son tan burdos, son tan incompetentes en términos legales que están desesperados por corregir un error".

Una docena de oradores después, la mitad, los morenistas, a favor, y los panistas y senadores sin partido en contra, usó la tribuna Monreal Ávila.

"Había pensado sustraerme del debate, pero es un debate jurídico-constitucional muy interesante. Por cierto, he escuchado pocos argumentos jurídico-constitucionales, más bien he escuchado descalificaciones, diatriba, insultos y no entrar al fondo de la discusión del tema que nos ocupa".

El senador morenista explicó que "hay una gran confusión sobre los 120 días que establece el artículo 79 constitucional de Tamaulipas.

"La fracción IV, con esta claridad, tiene una referencia y una hipótesis. El texto vigente de esa disposición constitucional, al otorgar 120 días antes de la elección, habla de un impedimento, que se refiere exclusivamente, escúchenlo bien, legisladoras y legisladores, exclusivamente a la elegibilidad. En consecuencia, dicha restricción se agotó y se tuvo por cumplida al haberse efectuado la elección constitucional al cargo de gobernador de dicho estado".

Para esa hora, ya se había recibido, en punto de las 13:36 horas, la tercera comunicación de Villarreal en un lapso de dos días por la que solicitó licencia al cargo de senador, que el pleno aprobó a mano alzada con votos de Morena y aliados del PVEM, PT y PES.

Los priistas, emecistas y perredistas no intervinieron en la discusión.

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, tuvo que esperar en una oficina del recinto legislativo hasta que los senadores tuvieron a bien terminar de discutir sobre el "debate leguleyo’", como fue descrito también el enredo legislativo, para iniciar su comparecencia ante el pleno cameral en ocasión de la glosa del Cuarto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de política económica.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg