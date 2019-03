En la búsqueda de ser reelecto como presidente de Estados Unidos, el discurso beligerante de Donald Trump hacia los migrantes seguramente continuará; sin embargo, los mexicanos también podemos contestarle, defender nuestra soberanía y dignidad, consideró Mario Alberto López.

En entrevista, el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, expuso que es entendible la insistencia de Trump para construir el muro, aunque es evidente que una barrera en los más de 3,000 kilómetros de frontera no resuelve los problemas de migración e inseguridad de Estados Unidos.

“Donald Trump está manejando el discurso del muro por una cuestión simple: para su reelección. No lo está viendo como una visión de que el muro será la medida más idónea para contener la migración, eso ya está comprobado que no funciona. ¿Históricamente cuántos muros no han tumbado precisamente porque no funcionan?”.

Anotó que si bien el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por la no confrontación, los mexicanos están en condiciones de responder a los insultos de los que pudieran seguir siendo objeto.

Si ellos nos agreden de forma verbal como lo hace el presidente Trump, a través del buen lenguaje, nosotros hay que contestarle, puntualizarle que no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones. Debemos defender nuestra soberanía y dignidad.

El alcalde destacó que los estados y municipios fronterizos son una prioridad para el gobierno de López Obrador, quien, a poco más de 100 días de iniciada su gestión, ha apostado por implementar una zona libre que incluye la homologación de los precios de los energéticos con Estados Unidos, la disminución de las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y del Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20% y aumento al doble el salario mínimo, todo con miras a hacer más competitiva esa región.

En ese sentido, comentó que sólo atacando las desigualdades que existen en México, generando más empleo y mejores condiciones de vida es como se puede acabar con la migración interna. En tanto, la que viene de países de Sudamérica es más compleja, porque muchos de los migrantes huyen de sus países por carencias básicas o por problemas de inseguridad.

En Matamoros, planteó han llegado cientos de migrantes en los últimos meses, tanto de la Caravana Migrante, como más recientemente de El Salvador y Honduras, quienes están a la espera de saber si recibirán asilo político en Estados Unidos.

Rechazó que en tanto reciben una respuesta de parte del gobierno estadounidense, México se esté convirtiendo en un tercer país para Estados Unidos.

Hay que construir regiones para resolver los problemas

El alcalde de extracción morenista destacó que parte de la solución integral a los migrantes, de contener la violencia y de hacer más competitiva a la frontera también pasa por integrar a varios municipios en regiones, como en su momento lo hizo Estados Unidos con los condados.

“Tenemos que regionalizarlo, de esa manera vamos creciendo. Estados Unidos por eso hizo los condados, que son agrupación de varios municipios, y de esa manera tiene condados en toda la zona fronteriza del sur de Estados Unidos. Nosotros también tenemos que ir pensando no en hacer condados, pero sí en hacer regiones”.

Refirió que ello permitiría incrementar no sólo la competitividad económica, sino la coordinación entre los municipios a fin de atender los problemas sui géneris de la frontera norte del país.

Enfatizó que colocar muros como medida para frenar la migración o el paso de drogas o armas en ambos lados, no funciona.

Los muros no son impedimentos para no brincar al vecino país. Lo que tenemos que hacer es plantear cómo tenemos que desarrollar a México y cómo lo hacemos trascender en todos los ámbitos. Una vez que desarrollemos México, la gente ya no va a migrar, entonces para atacar el problema de fondo es cómo desarrollamos la zona fronteriza para que sea una contención de migrantes, pero necesitamos desarrollarnos.

López expresó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es de suma importancia no sólo por lazos de identidad y de sangre que unen a millones de sus ciudadanos, sino que como región han logrado fincado comercio e industria, que contribuye a la economía de ambos países.

