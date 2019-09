La solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al gobierno de Estados Unidos, no estaba bien fundamentada y por ello no ha procedido la detención del exmandatario, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

César Duarte es acusado por la Fiscalía de Chihuahua de peculado en diversas modalidades y es prófugo de la justicia, pues cuenta con una ficha roja en la Organización Internacional de Policía Criminal, por lo que es buscado en 190 países, aunque de acuerdo con el actual gobernador de ese estado, Javier Corral, Duarte se encuentra en alguna ciudad de Estados Unidos. De hecho, en días pasados se difundió una fotografía donde se le observó en un bar de Nuevo México.

El 14 de febrero del 2018, todavía durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el encargado del despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, informó de seis órdenes de extradición presentadas al gobierno de Estados Unidos, contra César Duarte.

En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que encabeza Marcelo Ebrard, que sea cuidadosa de los procedimientos solicitados, a efecto de evitar que estos contengan fallas.

“En el caso de Relaciones Exteriores, ellos pueden informarnos de qué se trata. Se está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición.

“Me comentaba el secretario de Relaciones Exteriores que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua no estaba bien fundamentada; o sea, que cuando se presentó la solicitud, al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma y que eso estaba ocasionando el que no se procediera”, reveló López Obrador.

El Presidente destacó que el canciller Marcelo Ebrard estará presente en la conferencia de prensa de este miércoles, para ampliar la información de este caso.

