Autoridades del sector Salud dieron a conocer que en 28 entidades de México se han presentado casos sospechosos de coronavirus, mientras que Tlaxcala; Campeche, Guerreo y Nayarit, son los únicos estados donde no se han realizado pruebas para detectar el virus.

Durante el reporte técnico diario sobre el avance del Covid-19, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que se han descartado 75 posibles contagios de coronavirus; mientras que existían 38 casos sospechosos y se mantenía en cinco los pacientes contagiados, los cuales han tenido una evolución favorable.

Dos de las pacientes no presentan síntomas y las otras tres personas tienen síntomas ligeros, que van desde tos, un poco de dolor de garganta y ausencia de fiebre.

Luis Alomía consideró que el poco avance del virus en México, tiene que ver con la capacidad del sistema de nacional de vigilancia epidemiológica que opera en todas las entidades federativas, el cual se está poniendo en práctica para identificar los casos sospechosos.

En tanto, informó que 29 estados ya pasaron los controles de calidad por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), por lo que a partir de este miércoles 4 de marzo, ellos mismo podrán emitir resultados de pruebas de coronavirus Covid-19. “ No significa que el InDRE no haga control de calidad o resultados”, aclaró.

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad, dio a conocer que esta martes, una mujer de 44 años de edad permanecía en el Hospital General al cumplir con los criterios de un caso sospechoso, sin embargo, al final de la conferencia dieron negativo sus análisis.

“No hay ningún paciente hospitalizado por coronavirus”, señaló Reyes.

Reyes Terán, aprovecho para agradecer el trabajo realizado por el InDRE, tanto en el diagnóstico como en el estudio y evolución del coronavirus en México, además de dar a conocer que más de 900 personas de 17 instituciones de salud ya fueron capacitadas para enfrentar o responder a la infección por coronavirus.

Indicó que con la capacitación, lo que se pretende es mitigar los posibles efectos de una epidemia, evitando que a los hospitales lleguen pacientes con síntomas graves. “Por tanto, tendríamos dos cosas importantes que queremos evitar; que crezca el número de hospitalizaciones y el casos de muerte y el uso de la infraestructura, que es importe mantener bien en cualquier país del mundo”.

Hospitales privados no pueden diagnosticar Coronavirus

Durante conferencia matutina en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, expresó este martes que ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos (InDER), que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para detectar algún caso de Coronavirus.

Agregó que como con la epidemia de Influenza de hace diez años, las corporaciones hospitalarias privadas quieran cobrar al paciente 4,000 o 5,000 pesos por hacerle la prueba de coronavirus. “¿Y quién hace la prueba de coronavirus? El sector público, el InDRE. Entonces, no, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública, nada más”, advirtió el funcionario federal.

Hugo López-Gatell también dijo que no hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus, ya que esta es una infección respiratoria, como las más de 300 infecciones por virus que existen.

“Hemos especificado que la enorme mayoría, más del 90% de las personas con infección por coronavirus que desarrollen enfermedad van a tener una forma leve, no se necesita hospitalizar a nadie de esos 90 por ciento”.

Mientras que el 10% de las personas que sí podrían tener condiciones de salud adversas, por contar con enfermedades crónicas, edad avanzada, entre otras enfermedades, “podrían complicarse y necesitar hospitalización, servicio que podría dar cualquier institución que sea competente para manejar a personas en estado delicado”.

