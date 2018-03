Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, presentó una denuncia contra quien resulte responsable de haber violado un amparo en contra de una orden de aprehensión, el cual no se respetó al ser ingresado al penal de Topo Chico por más de 19 horas, el pasado 26 de enero.

El ex mandatario priista, acompañado de su abogado Alonso Aguilar Zínser, presentó la querella ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR.

Rodrigo Medina acusó que pese a cumplir con el proceso, parece ser una persecución con tintes políticos para que a cualquier costo ingrese a prisión.

He estado dando la cara, acudiendo a todas las citas, no hay ningún elemento que haga presumir a alguien que yo estoy fuera del país o que no quiero atender el mandamiento de la autoridad judicial y lo que están haciendo es más con tintes de persecución política, que de esclarecer la verdad para saber si se cometió un delito , manifestó el ex gobernador.

Sobre quién podía ser el responsable de la supuesta persecución política en su contra, Medina de la Cruz se limitó a expresar ustedes saquen sus conclusiones .

Hemos dirigido una estrategia de defensa dando la cara al pueblo de Nuevo León y al pueblo de México y acudido a cuantas citas nos han girado tanto la subprocuraduría anticorrupción como los jueces de control, tenemos la tranquilidad de no haber cometido ningún delito , agregó.

Gobierno estatal continuará ?con investigación

A pesar de los recursos legales que pueda interponer Rodrigo Medina en su defensa, el gobierno estatal continuará investigando al ex mandatario, a su papá y a su esposa, hasta que se haga justicia y se regrese al erario el presunto desvío de recursos públicos, afirmó Manuel González, secretario general de Gobierno.

Nosotros vamos a seguir en las investigaciones de él, de su papá, de su esposa , expuso Manuel González al término de la ceremonia de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso local.

Argumentó que el hecho de que el ex mandatario haya estado en prisión no significa que sea culpable ni tampoco el hecho de que haya salido del penal de Topo Chico significa que sea inocente.

El procedimiento en contra de Rodrigo Medina continuará, no vamos a descansar hasta que no se haga justicia y se regrese al erario (los recursos desviados) , advirtió Manuel González

Detalló que el ex gobernador deberá continuar el proceso por el que fue vinculado a los delitos de peculado, daño al patrimonio estatal y ejercicio indebido de funciones.

Por otra parte, Carlos Emilio Arenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, afirmó que el juez de control que ordenó encarcelar al ex mandatario como una medida cautelar, actuó conforme a sus convicciones jurídicas .

Ese tema tiene margen de debate, dijo, pues no se puede hablar de dolo por parte del juez, puesto que tiene un margen de interpretación, el juez tuvo una interpretación, que fue corregida por la juez de distrito y se acató la orden de la juez de distrito , al liberar a Rodrigo Medina.