Sin exagerar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la confirmación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos de Morena a gobernadores de Guerrero y Michoacán, respectivamente, constituye “un atentado a la democracia’’, y que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien decidirá al respecto.

Vamos a esperar a ver qué resulta con la decisión definitiva del Tribunal’’, dijo AMLO.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa matutina diaria, el mandatario mexicano cuestionó que no se quiera dejar decidir al pueblo.

“¿Por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, al pueblo de Guerrero, que decida? Si son malos ciudadanos, ¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos? Porque estaríamos ante un hecho inédito. Nunca se ha llevado a cabo una cosa así, si estamos dando los primeros pasos para una auténtica democracia y ¿vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia’’.

Tiene que haber debate, dijo el primer mandatario, pero sin insultos ni violencia, sino todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto en quienes representan a las instituciones electorales sino al pueblo.

“Entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto’’, dijo.

Desde su óptica, el INE debió, al analizar el fallo del Tribunal, respetar la decisión de los magistrados en el sentido de sí sancionar a los aspirantes de su partido a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, pero sin quitarles el derecho a participar en los comicios.

“Si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo, demos pueblo, kratos, poder; el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia, es el que manda. Se establece, incluso, en el artículo 39 de la Constitución: el pueblo tiene derecho hasta a cambiar las formas del gobierno. El pueblo es soberano, entonces ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?’’

A pregunta específica sobre sí propondrá la remoción de todos los consejeros del INE, dijo que eso “está en análisis’’, pero que “si conviene a la democracia, se hace’’.

“La regla de oro es que el pueblo sea quien decida, mande, o mandar obedeciendo’’, dijo, y deslizó que “ojalá’’ el Tribunal “tome en cuenta que en la democracia es el pueblo el que decide, no las personas, no los notables, sino los ciudadanos’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx