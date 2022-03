Mientras el gobierno federal cancela escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, nosotros las reestablecemos, porque entendemos que los niños tienen derechos y que invertir en la infancia es hacerlo en el futuro del país, afirmó Lía Limón García.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Ciudad de México, informó que esta semana fueron reabiertas cuatro estancias infantiles en esa demarcación territorial y para el final de 2022 se esperan tener en servicio 40, con capacidad para atender a 2,000 niños.

Para ello fueron capacitadas 145 personas, entre responsables y asistentes, a fin de garantizar que sean espacios seguros.

A través de ese programa el gobierno de la alcaldía canaliza recursos hasta por 75,000 pesos para habilitar los espacios y becas de 1,200 pesos por niño o 1,800 en el caso de menores con alguna discapacidad. En total este año se ejercerán 25 millones de pesos en esas acciones.

Comentó que ese programa seguramente se replicará en las demás alcaldías de la capital del país gobernadas por autoridades surgidas de la alianza PRI-PAN-PRD.

En entrevista Limón García dijo que la reapertura de esos lugares constituye un sueño hecho realidad, pues significa reivindicar a todas aquellas mujeres administradoras de esos lugares, a quienes humillaron al llamarlas corruptas, sin probarles absolutamente nada y les quitaron su trabajo, luego de dedicar más de 12 años de su vida al cuidado de menores.

Además, significa regresar a las mamás y a los niños a espacios de cuidado seguros, donde los menores pueden estar atendidos desarrollándose, mientras sus mamás van a trabajar, abundó.

La alcaldesa hizo un llamado a restablecer esta política pública, desde lo local, pues, dijo, a la primera infancia no se le puede abandonar, simplemente porque se trata del futuro del país. No hacerlo significa abandonar a las madres vulnerables, a los niños, que no tienen voto, pero sí tienen derechos, remarcó.

Limón García recordó que en 2007, cuando encabezó el programa de Estancias Infantiles de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conoció casos como el de una mujer que amarraba a su hijo a su puesto de frutas para que no se atravesara la calle o el de una menor que su mamá se la llevó a trabajar a una carpintería y se intoxicó al llevarse a la boca una botella de tíner y casi se muere.

Esa es la realidad cuando no hay políticas públicas de cuidado a la primera infancia, recalcó.

En ese sentido, la alcaldesa recordó que cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el programa de Estancias Infantiles terminó con la principal política de atención a ese sector de la población que daba servicio a 330,000 niños en 9,565 estancias. Más que el IMSS, ISSSTE y DIF juntos.

Dijo que muchas de las madres de esos niños afectados tuvieron que renunciar a sus trabajos para cuidarlos o dejarlos en condiciones de riesgo en casa, o bien, llevarlos a guarderías que no cumplían con los estándares de calidad y seguridad en el servicio.

Por otra parte, subrayó que acabar con la violencia de generó pasa por el empoderamiento económico de las mujeres mediante el acceso al trabajo remunerado y para quienes tienen hijos, las estancias infantiles constituyen la posibilidad de poder dejarlos en el sitio indicado mientras laboran.

Como país necesitamos menos vallas y más políticas públicas para atender los problemas que afectan a las mujeres; que se castigue al feminicida y no a la activista.

Así mismo, destacó que las mujeres que ocupan cargos públicos deben tener agenda de genero, porque no sirve de nada haber dado la batalla para estar en esas posiciones si cuando se alcanzan no se trabaja para solucionar los problemas que las afectan.

En su opinión, no solo es necesario apoyar a las más vulnerables, sino lograr que el futuro de las mujeres en general sea más fácil, tal como lo hicieron muchas mujeres que abrieron brecha en años anteriores.

La alcaldesa informó que en las próximas semanas se pondrán en marcha los siguientes programas de apoyo a las mujeres:

La Casa Aliada, que es un centro de justicia para atender a mujeres víctimas de violencia con atención sicológica y legal gratuita y refugio para mujeres violentadas.

“Puntos Violeta”, que son lugares a donde puedan acudir las mujeres violentadas para recibir atención profesional.

Tarjeta Aliada, a través de la cual se realizarán transferencias económicas a mujeres cabeza de familia de escasos recursos.

En noviembre pasado la alcaldía inauguró el Centro de Atención Telefónica para mujeres víctimas de violencia.

