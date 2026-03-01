Top 10: Los estados con mayor nivel de mortalidad en México

Entre enero y septiembre de 2025, Chihuahua registró la tasa más alta de defunciones en el país, con 557 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras preliminares del Inegi.

En segundo lugar se ubicó Colima, con una tasa de 530, seguido por Sonora, que reportó 515 defunciones por cada 100,000 habitantes. Estas tres entidades encabezan el ranking nacional de mortalidad en el periodo referido.

La lista continúa con Baja California (503), Guanajuato (502) y Morelos (496), todos con tasas por encima de las 490 defunciones por cada 100,000 habitantes.

Puebla (494), Tabasco (482), Chiapas (468) y Coahuila (463) completan el grupo de las 10 entidades con mayor nivel de mortalidad en el país durante los primeros nueve meses del año.

Las diferencias entre estados pueden estar asociadas a factores demográficos, condiciones de salud pública, prevalencia de enfermedades crónicas, así como niveles de violencia y acceso a servicios médicos.