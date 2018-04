El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que quien fomenta la violencia no merece gobernar el país y reprochó a Andrés Manuel López Obrador, que a cuatro días de que sus seguidores agredieron a sus simpatizantes en un acto masivo en Puerto Escondido, Oaxaca, no ha habido una condena ni un deslinde de esos hechos violentos.

“Quien no tiene más lenguaje que la violencia, quien no es capaz, siquiera, de condenar de manera categórica a quienes irrumpieron con violencia en este proceso electoral, no es capaz de conducir este país por el rumbo de seguridad, de paz y tranquilidad que este país exige”, aseveró.

En gira proselitista por Nuevo León, Meade Kuribreña aseguró que López Obrador contraviene la democracia en el país, al ser un candidato que no debate, no contrasta, ni acepta críticas.

Según el aspirante priista, es “un candidato que está peleado con los valores democráticos” y ya acreditó esa conducta con el empleo, la educación, la civilidad, la verdad y la transparencia.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza manifestó que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia está peleado con todos los valores que para los mexicanos son importantes.

“Es un candidato que no merece gobernar. Y es un candidato que, con cargo a lo que nos ha venido demostrando, no va a ganar la elección el 1 de julio, el que la va a ganar soy yo mero”, aseguró.

Meade Kuribreña presentó en Monterrey la estrategia económica de apoyo a los emprendedores, que prevé en su gobierno triplicar el presupuesto destinado a ese sector. Ofreció una mejora regulatoria de fondo para simplificar los procesos de apertura de micro, pequeñas y medianas empresas.

En especial, se comprometió a establecer mayores y nuevos esquemas de financiamiento público y privado para que sean más las mujeres que puedan emprender, bien acompañadas y apoyadas con éxito.

En el evento Emprendimiento: "Factor de desarrollo para el México de hoy, mi modelo económico eres tú", el aspirante presidencial indicó que el emprendimiento exige un capital humano específico y puntual, por lo que impulsará en la educación superior alternativas que capaciten para emprender.

El candidato Meade garantizó a los emprendedores que les quitará de encima a los burócratas, pues ”dicho en buen español, mucho ayuda el que no estorba”.

Afirmó que promoverá una red de incubadoras de empresas, que en los estudiantes fomenten la investigación y esquemas especiales de financiamiento para el emprendedurismo. Planteó que las universidades públicas deben convertirse en centros de innovación y de negocios, que ofrezcan las mejores alternativas para emprender con éxito.

Asimismo, anunció que en la adquisición y ejecución de bienes y servicios, su administración dará preferencia a la pequeña y mediana empresa mexicana, para que el gasto del gobierno sirva como un impulso definitivo al ayudarles a salir adelante.

En el Gran Salón Cintermex, Meade Kuribreña dijo que el modelo económico que impulsa le dice sí al respeto a la ley, a las instituciones, a los derechos humanos, a las personas con alguna discapacidad, a reducir la deuda, al gasto público eficiente y transparente.

El candidato de la coalición Todos por México subrayó que su gobierno dirá sí a castigar cualquier desvío, al Sistema Nacional Anticorrupción, a la "7de7" para estar seguros de que los funcionarios públicos son honestos, al nuevo aeropuerto “y a la pregunta de si vamos a ganar, decirle sí, también”.