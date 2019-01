Considerar que la premura de nombrar a quien será el primer fiscal general de la República vía fast track no responde a los estándares internacionales implementados por el Senado y no se garantiza una participación ciudadana para auditar el proceso de designación, el colectivo #FiscalíaQueSirva determinó no participar en los “acelerados procedimientos de auscultación” de aspirantes.

El colectivo integrado por diversas organizaciones civiles y sociales informó que la propuesta ciudadana es crear una Fiscalía “autónoma, independiente, eficaz de garantizar las legítimas demandas de la sociedad que buscan consolidar un sistema de justicia en el que se pueda confiar”, sin embargo, consideraron que otorgar 10 a 15 minutos a los postulantes —en su comparecencia en el Congreso— no garantiza probidad. De acuerdo con #FiscalíaQueSirva, los estándares internacionales otorgan 45 minutos.

Asimismo, abogaron por que la auscultación se haga con “transparencia, publicidad, mérito, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva, en la cual los medios de comunicación cumplan un rol protagónico para garantizar transparencia y auditar el proceso de designación para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad”.

Por tal motivo, comunicó a los integrantes del Senado de la República que consideraba “inadecuado” asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia este lunes.

“Declinamos la invitación de los legisladores en virtud de que el procedimiento no ofrece certidumbre”, informó el colectivo.

Bajo esa perspectiva, señaló que “en estas condiciones el Senado de la República está asumiendo la responsabilidad política y social de una designación que impactará directamente en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

“Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación”, concluyó la agrupación.

