Presentan solicitud para desaforar a Alito

Con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, presentó este martes en San Lázaro una solicitud de juicio de procedencia para desaforar al diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien es acusado de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de dicha entidad.

El fiscal local aseveró que este proceso jurídico no se trata de un hecho por cuestiones políticas, sino derivado de investigaciones que arrojó pruebas sólidas para solicitar el desafuero del diputado priista.

Explicó que las autoridades de Campeche cuentan con evidencias periciales del registro público de la propiedad que indican que Alejandro Moreno adquirió propiedades a 19 centavos por metro cuadrado, cuando los precios del mercado son de entre 2,000 y 5,000 pesos; tal es el caso, dijo, de una mansión valuada en 130 millones de pesos, y los objetos encontrados al interior, como cuadros, esculturas y piezas artísticas con valor de 50 millones de pesos, la cual se compró durante del periodo como gobernador de Campeche.

La solicitud de desafuero se turno a la Secretaría General de la Cámara baja, quien la resguardará hasta que se conforme la Sección Instructora, que es la instancia que deberá conocer de la solicitud, explicó Sergio Gutiérrez.

"Se integra por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, dialogaré con los integrantes de la Jucopo para informarles de la necesidad de la integración de esta Sección Instructora, pasará al pleno y quedará conformada, y ya iniciará el trámite", dijo.

Acusa venganza

Por su parte, Alejandro Moreno acusó que la petición en contra para desaforarlo, es muestra de cómo el gobierno de Morena usa de manera ilegal, selectiva y autoritaria a las instituciones del Estado mexicano para perseguir en intimidar opositores.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el líder priista expresó que “de Morena no espero justicia, espero venganza.

“Lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio”, lanzó.

Y es que Alejandro Moreno aseguró que lo amenazaron “de que se dejarían venir con todo y cumplieron”. Sin embargo, advirtió: “Aquí estoy, aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, subrayó.

