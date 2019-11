Ante las protestas que llevan a cabo integrantes de organizaciones sociales en la Cámara de Diputados para que se aprueben recursos especiales para el campo en el presupuesto del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá “bolsas especiales”, ni moches ni dinero directo a organizaciones.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que los protestantes que cometan delitos durante sus movilizaciones en las inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro deberán ser sancionados.

El mandatario sacó nuevamente un pañuelo blanco durante su conferencia para asegurar que ya no existe la corrupción, y destacó que no se darán recursos en el presupuesto del próximo año para organizaciones como Antorcha Poplar, cuyos integrantes amagaron con que, si no se les entregan recursos, realizará acciones con mayor intensidad.

La oposición es una minoría

El presidente López Obrador aseguró contar el mayor respaldo social, y que quienes se oponen a su gobierno son una minoría. El mandatario reiteró a los partidos de oposición que ya tendrán oportunidad, en la consulta de revocación de mandato, para convocar a su retiro de la Presidencia.

“Afortunadamente, la mayoría de la gente está respaldando al gobierno, y son pocos, porque es una minoría, eso sí, como no les funcionan sus estrategias, cada vez está exaltados y cayendo hasta en el ridículo, está como desquiciados. Les digo: serenense, replanteen cómo hacer la oposición, y organícense, ya vendrá la consulta para revocación del mandato y el pueblo va a decidir si quiere que regrese el régimen de oprobio, de corrupción, injusticias”, refirió.

“Yo no estoy aquí por la ambición al poder, no soy un ambicioso vulgar, yo estoy aquí por ideales y por principios. Si la gente dice: no nos gusta el presidente ni nos gusta su plan de gobierno ni queremos nada con la transformación, queremos mantener el estatus quo”, refirió.

