La pandemia de coronavirus ha evidenciado la vulnerabilidad de la vida política de México, donde no importa el rango, diversos funcionarios públicos también se han visto afectados por la enfermedad.

Apenas este lunes, se confirmó que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro había dado positivo a la prueba del Covid-19, lo que prendió la alerta sobre otros gobernadores con los que se había reunido el viernes pasado por la Alianza Federalista por México en el estado de Guanajuato.

“Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de Covid-19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”, dijo Aispuro en Twitter.

Entre los mandatarios que se encontraron en la reunión con Rosas Aispuro, están; Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), Martín Orozco Sandoval, (Aguascalientes), Francisco García (Tamaulipas), Miguel Riquelme (Coahuila), José Ignacio Peralta (Colima) y Jaime Rodríguez (Nuevo León).

Esta no es la primera vez que un gobernador se contagia de Covid-19. Durante las primeras semanas del inicio de la pandemia en México, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dio positivo al virus, por lo que estuvo en cuarentena.

A Fayad Meneses le siguió Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, quien el 29 de marzo también se tuvo que alejar de sus labores.

Además de Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro, anunció su contagio el 30 de marzo, por lo cual se mantuvo en aislamiento en su casa.

Asimismo, el riego de esta enfermedad ha estado presente en altos mandos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apenas el 29 de junio, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dio positivo.

“Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de Covid-19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena, y continuaré trabajando desde mi casa”, dijo en Twitter el secretario.

Días antes, dicho funcionario había celebrado reuniones de trabajo con diversos personajes, incluido el presidente López Obrador.

En tanto, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó el 6 de junio que se realizó una prueba para la detección de Covid-19, la cual resultó positiva, luego de haber presentado síntomas. En aquel momento expuso que se mantendría trabajando a distancia.

Al igual que el secretario de Hacienda, Robledo tuvo reuniones con el mandatario federal y otros secretarios de Estado previas al anuncio de su contagio.

El pasado 2 de mayo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó también que había dado positivo a la prueba de coronavirus. El 27 de abril había estado presente en la conferencia matutina del presidente.

Por otro lado, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resulto contagiada el 20 de abril. “En estricto acatamiento a las recomendaciones médicas, desde los primeros síntomas la secretaria Sandoval se ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender, a través de vía remota, todos los asuntos correspondientes a su cargo”, indicó la SFP en un comunicado.

En el mismo mes, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, reveló que había dado positivo a coronavirus y que tras una cuarentena su evolución clínica fue favorable.

Aunque estos personajes de la política han librado la enfermedad, existen casos lamentables en los que funcionarios locales han perdido la vida por ella.

Alcaldes como el de Samahil, Yucatán; el de Coetzala, Veracruz; el de Tuxtepec, Oaxaca; el de Vanegas, San Luis Potosí; el de San Baltazar, Oaxaca; el de Amaxac, Tlaxcala; el de Acaponeta, Nayarit, son algunos de los funcionarios que no lograron sobrevivir al virus.

Tan sólo en la CDMX, hasta el pasado 16 de julio, había 273 funcionarios capitalinos que habían muerto a causa del Covid-19.

