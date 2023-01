PRD presenta queja en el INE por campaña de futbolistas en favor del secretario de Gobernación

El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, presentó una queja por posibles actos anticipados de campaña del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debido a un video en el que futbolistas y exfutbolistas profesionales expresan su apoyo al funcionario.

En su escrito, el PRD planteó que López Hernández se benefició de la figura e imagen de personas públicas en su carácter de futbolistas, entre ellos Miguel Layún, Giovani Dos Santos y Braulio Luna, quienes externar saludo al titular de la Segob.

A juicio del PRD, “evidentemente tiene fines político-electorales de posicionar al servidor público para el proceso electoral federal 2023-2024, generando actos que violan los principios y la ley electoral”.

La queja mencionó que la terminología utilizada por los futbolistas como “Estoy muy Agusto(sic)”, coincide con las pintas en bardas que se han visto en varios estados del país.

“Esta autoridad debe tomar en cuenta que los mensajes fueron emitidos en misma fecha, en mismo modo y lugar, no puede considerarse como una mera manifestación de opiniones amparadas en la libertad de expresión ante los elementos que permiten concluir que se trata de una campaña estructurada”, mencionó.

El recurso planteó que si bien López Hernández publicó una carta en sus redes sociales en la que pidió a personas que no difundan contenido en su favor, “lo cierto es que no lo hizo de manera directa con respecto al video denunciado; máxime que, el denunciado no se deslinda de la conducta de los futbolistas y exfutbolistas mexicanos”.

Argumentó que dicha campaña de futbolistas es contraria al artículo 134 de la Constitución, en donde se establece que los servidores públicos de la Federación, estados y municipios, tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Ángel Ávila, representante del PRD, expuso que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE debe investigar si se contrató a los futbolistas para que estos hicieran alusiones al secretario de Gobernación, y de ser el caso, saber de dónde viene el posible financiamiento para estas actividades. Además de investigar si se han utilizado recursos públicos para esta campaña.

“De promoción del secretario Adán Augusto. Volvemos a exigir a la autoridad que pueda fijar sanciones ejemplares para que las corcholatas presidenciales no sigan pisoteando la ley y la Constitución de manera impune”, destacó.

