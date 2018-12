Autoridades del gobierno federal anunciaron que se está integrando un grupo de investigación para conocer las causas del accidente de helicóptero en el que murieron la gobernadora del estado de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el gobierno mexicano mantiene una reunión de trabajo permanente a la que se han sumado representantes de diversas dependencias, como la Procuraduría Federal de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Aeronáutica Civil y la Secretaría de Gobernación.

Durazo dijo que es una instrucción del presidente de la República "no escatimar esfuerzos ni recursos en la investigación para avanzar con la mayor celeridad en la investigación pericial. El gobierno de la República tiene un claro compromiso con la verdad", dijo.

Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, añadió que en el grupo que se está conformando para investigar el incidente también participará Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, así como representantes de las empresas italiana y canadiense fabricantes de la aeronave y el motor respectivamente.

Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que ha sido una instrucción del Gobierno de México iniciar la investigación correspondiente, la cual se está realizando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla.

Alfonso Durazo dijo que es necesario no dar lugar a especulaciones. "No difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida. No habrá necesidad de especular porque la información será puesta a disposición de los medios de comunicación", dijo.

