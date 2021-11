Bajo cuestionamientos sobre cuál fue el proceso para determinar las modificaciones al proyecto de dictamen del Paquete Económico que envió el Presidente de la República, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados arrancó este martes los trabajos para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2022.

Cabe señalar que ante la falta de acuerdos de cara a la discusión del PPEF 2022, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados recorrió hasta el miércoles la discusión en el Pleno, pese a que se tenía previsto iniciar su discusión este martes.

En tanto, durante la reanudación de la reunión permanente de dicha Comisión, legisladoras y legisladores de oposición mostraron su rotundo rechazo a la reasignación de prácticamente 8,000 millones de pesos a proyectos y rubros que, dijeron, no responde ni a las propuestas y opiniones de las comisiones, ni a buena parte de los argumentos que se dieron en el Parlamento Abierto. Asimismo, criticaron el recorte presupuestario al Instituto Nacional Electoral (INE).

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), destacó que en el dictamen a votación se les da recursos a ramos cuyas comisiones no lo solicitaron, de esa reasignación, al tiempo que se debía conocer cómo es que se determinó la reducción de recursos a dos entes autónomos; el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, para concentra tales recursos a los ramos administrativos.

Además, consideró que, en materia de salud, el incremento de recursos se da solamente en la coyuntura del momento para la posibilidad de invertir en más vacunas, pero no en el abastecimiento del cuadro básico de medicinas, o en la posibilidad de acompañar el servicio de salud como derecho humano universal.

En este sentido, su compañera de bancada, Blanca Alcalá Ruiz, expresó su visto a algunas de las reasignaciones propuestas, como es el caso de la vacunación, de las personas con discapacidad, de la Universidad Politécnica; sin embargo, mostró preocupación sobre la falta de claridad de cuál será el destino de estos recursos para la vacunación, si hay una diferencia ya entre lo que va destinado a las medidas para controlar la pandemia de Covid-19 o el tema de la vacunación de la cartilla universal.

La priista también cuestionó la "sobreasignación" al caso de fertilizantes, fertilizantes que, dijo, tendrá la mayor cantidad de recursos que se ha propuesto históricamente, además, "en el caso de Sembrado Vida, es del conocimiento de todos que los resultados del programa dejan mucho qué desear, de hecho ha generado deforestación y se han dejado de sembrar muchas de estas hectáreas en el país, y tampoco tenemos los argumentos al respecto".

"La verdad es que nos gustaría que pudieran, sí sí se van a hacer reasignaciones, ojalá que se tomen en cuenta muchos de los aspectos que aquí se señaló, tanto en el Parlamento Abierto, como por supuesto en las propias comisiones", dijo Alcalá Ruiz.

Por parte del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez señaló que su partido irá en contra del dictamen, debido a que el presupuesto por aprobar no tiene acciones contundentes para mitigar los efectos negativos ni de la crisis económica, ni de la pandemia.

"Un presupuesto que atiende únicamente a los caprichos que salen desde la Presidencia a seguir invirtiendo más recursos sanos a las mega obras faraónicas que no se detienen ni por un segundo ante la crisis", subrayó.

El panista también mostró su preocupación por los cambios que "vienen dirigidos desde la Presidencia", ello al resaltar como “aberrante y "peligroso" el recortar prácticamente 5,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, “que tal parece que es una venganza política de los resultados de la pasada comparecencia.

“Ustedes fueron los que promovieron una revocación de mandato y están quitando el presupuesto que sería precisamente para atender la revocación del mandato… Tampoco estamos de acuerdo en que 2,700 millones se vayan ahora a fertilizantes, en realidad no es eso lo que vinieron a pedir las personas en el Parlamento abierto”, subrayó.

Y al igual que sus pares del PRI, el legislador llamó a saber el destino del gasto que se está haciendo con los recortes al presupuesto, no solamente a dónde van dirigidos, sino cuál es la justificación de redestinarlos a estos nuevos conceptos.

En tanto, Margarita Zavala, del PAN, expresó que las modificaciones al presupuesto no responden a los parlamentos abiertos, ni a las comisiones ni tampoco a las evaluaciones de las instituciones de gobierno que han señalado graves errores en algunos programas como sembrando vida y construyendo el futuro

Sobre el recorte al INE, la diputada panista consideró que dicha disminución a su presupuesto parece más una “revancha” de Morena, pese a que ellos mismo son los que están solicitando una consulta de revocación de mandato.

Asimismo, lanzó que lo que se busca aprobar es un presupuesto que no protege a la niñez, en particular a la primera infancia, ya que pese a que hay mayores recursos en materia de vacunación contra el Covid-19, no es proporcional para adquirir inmunizaciones para la primera infancia.

Además, lamentó que tampoco se haya etiquetado mayores recursos para los tratamientos de menores con cáncer, por lo que el déficit hospitalario y de medicamentos se mantendrá durante 2022

Salomón Chertorivski (Movimiento Ciudadano) consideró que este es el proyecto del presupuesto más grande que ha tenido el país, sin embargo, hay áreas en las que el aumento se traslada a proyectos que no convienen como los que encabezan Pemex y el Tren Maya.

Mientras que el recorte al INE por 5,000 millones de pesos es "demencial", ya que cancela la posibilidad de que, en caso de aprobarse, pueda organizarse con el rigor y la extensión que se requiere la posible consulta de revocación de mandato.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el Diputado Miguel Torres reprochó que durante cinco días se trabajó en un Parlamento Abierto con organizaciones y personalidades invitadas para dar sus opiniones y, en cambio, se tomó la actitud irresponsable de ignorarlas. Es, dijo, una burla que los invitáramos y no fueran tomados en cuenta.

Además, subrayó que el PRD no respalda la "venganza" aplicada en el Presupuesto del INE al recortarle los recursos y dijo esperar que haya sensibilidad de Morena y sus aliados para considerar cambios presupuestales en favor de las y los enfermos de cáncer que requieren recursos para sus tratamientos y medicamentos.

