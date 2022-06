El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México ordenó la destitución e inhabilitación por un año de Sandra Cuevas al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente abusar de funciones derivado del cierre del Deportivo Guelatao en el 2021.

La alcaldesa detalló que fue notificada la tarde del lunes y aseguró que no se moverá de su cargo y combatirá jurídicamente la resolución ya que se estableció un periodo de 15 días hábiles para apelar la sentencia.

“El tema del Deportivo es absurdo. Tengo cinco dictámenes en donde se demuestran que desde el 2017 que tiene afectaciones, por esa razón decido cerrarlo (…) lo hice porque me lo exigieron a través de una carta compañeros de trabajo porque tenían miedo de trabajar ahí (…) si eso es abuso de funciones entonces qué hacemos los alcaldes, los de oposición entonces ¿somos de papel?”, cuestionó.

En conferencia de prensa, Cuevas indicó que lo anterior se debe a que no pertenece a la “la cúpula del poder; no pertenezco al grupo de poderosos y es por eso que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí”.

De igual manera confirmó que no será la última batalla legal a la que se enfrentará y mencionó que la sentencia por parte del tribunal capitalino no es definitiva por lo que se va “a debatir ante las instancias correspondientes, con la finalidad de ganarles una vez más”.

“No hay quién me gane el territorio, no pueden encontrarme casas, negocios, dinero, ni a mí ni a mi familia, pero les digo algo: nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nada y nadie, ni lamerle los zapatos a nadie, ni muchos menos, pagarle a través de contratos para pagarle a un medio de comunicación para que hable bien de mí. Vine aquí a gobernar y a servirle a la gente. Vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente”, aseguró.

La alcaldesa señaló que volvería a cerrar dicho deportivo ya que no quiere que en su gobierno “se caiga nada ni que haya muertos”.

