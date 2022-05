“Estamos en un país donde las mujeres y las niñas desaparecen y las matan con total impunidad, mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado”, reconoció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El ministro llamó a una alianza en contra de los feminicidas durante la presentación de actividades Centro de Documentación Investigación y Prospectiva para la Seguridad, una iniciativa en la que colabora la SCJN con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

“Estamos en un país donde matan en promedio a 10 mujeres al día. Estamos en un país donde las mujeres y las niñas desaparecen y las matan con total impunidad, mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado. Esta es una realidad que no podemos seguir permitiendo”, expresó.

Acompañado de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que en nuestro país son pocas las investigaciones por feminicidios, y éstas incluso resultan malas. En Nuevo León, los padres de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa no respaldan la versión de una muerte accidental de la joven, como sostiene la fiscalía estatal.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada. Porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. Porque cuando se investigan, se investigan mal, y como se investigan mal las carpetas en las fiscalías, no se arman adecuadamente, y de ahí viene la impunidad con las resoluciones. Los asuntos que se judicializan son una minoría casi insignificante”, sostuvo.

Cultura machista

El ministro Arturo Zaldívar dijo que la violencia hacia las mujeres es un fenómeno multicausal, pero dos son las más importantes: la cultura machista donde “las mujeres son un objeto y los hombres pueden disponer”, y la impunidad.

Indicó que la hostilidad contra las mujeres está presente en ambientes escolares donde se permite que maestros acosen a las alumnas y no hay políticas de cero tolerancia al lenguaje, a los chistes, a las miradas y al acoso.

Ante el rector de la UNAM, Enrique Graue; el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro; y el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, el ministro Zaldívar planteó que las universidades tienen una enorme responsabilidad en el cambio de cultura.

“Tenemos que tomar medidas ya, porque mientras este fenómeno siga ahí, mientras que se sigan cometiendo crímenes de odio contra las mujeres todos los días, este país no tendrá seguridad, no tendrá justicia y no tendrá paz, no podrá avanzar hacia una sociedad de concordia y que impere el estado de Derecho”.

