"O se está con México o con el narco", lanza Moreira a partidos de oposición

En el marco de la discusión de la iniciativa para extender la permanencia de ejército en las calles, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, exhorto a los legisladores del PAN, PRD, y MC a votar a favor de esta modificación, ello al cuestionar que "o se está con México o con el narco”.

El líder parlamentario argumentó que la propuesta de su grupo para ampliar hasta 2029 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se da debido a que esto es lo que requiere la patria, y además con una clara coherencia con lo que está sucediendo en la realidad.

"Todos los gobernadores se están manifestando por la necesidad de tener la opción de recurrir al Ejército si es necesario, y yo llamo a que no se polarice esto y a que asumamos nuestra responsabilidad con México, todas y todos", lanzó.

Al ser cuestionando sobre los riesgos de un rompimiento de la alianza Va por México en caso de aprobarse dicha iniciativa, el líder priista expresó: "Espero que no, espero que no. Aquí estamos sentados, cuando por ejemplo, le digo, tenemos ideas distintas de nación, estamos sentados".

Al tiempo que expresó que la moratoria nunca se ha roto, ya que, dijo, nosotros dijimos que estábamos en contra de aquellas cosas que afectaran a México, y esto no afecta a México. Lo que afecta a México es dejarlo sin Ejército, es con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase".

Y es que el líder priistas consideró que los estados están incendiados, los estados más violentos de este país no se puede transitar por las calles, y quieren retirar al Ejército. Por lo anterior, insistió que no es la mejor opción regresar al Ejército a los cuarteles, "porque no habría quién defendiera al pueblo en los momentos más extremos, o estamos con el Ejército o están con el narco, tan sencillo", subrayó.