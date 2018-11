¿Qué es lo que dejarán de percibir los expresidentes de la República o sus viudas a partir del 1 de enero? Una pensión mensual de 205,122 pesos; el pago de un seguro de vida por 2,994 pesos; 614 pesos por un seguro de gastos médicos mayores; aguinaldo y gratificación de fin de año, así como el salario hasta para 25 personas de apoyo y seguridad. Se estima que estos gastos requerían anualmente de 40 millones de pesos.

En septiembre pasado se aprobó en el Congreso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que regula los sueldos de funcionarios y prohíbe que cualquiera de ellos gane más que el presidente, además de que elimina el pago de pensiones para exmandatarios. En tanto, el Congreso ya ordenó su publicación en el Diario Oficial.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 —que será presentado en diciembre— ya no incluirá la partida que año con año se asignaba a la Presidencia de la República para que la destinara a los exmandatarios.

De acuerdo con información hecha pública por la Oficina de la Presidencia de la República, los exmandatarios Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; Vicente Fox Quesada y Luis Echeverría Álvarez reciben mensualmente 205,122 pesos; mientras que Paloma Delia Margarita Cordero Tapia, viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, y Alejandra Acimovic Popovic, viuda de José Guillermo Abel López Portillo, reciben una compensación por un monto mensual bruto de 81,494.52 pesos.

El 27 de febrero del 2017, el panista Felipe Calderón anunció que donaría la pensión que recibe a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que se ocupa de atender a niños y niñas con cáncer.

“En lo personal, la he recibido (la pensión) porque nunca robé, ni tenía un ingreso distinto al de servidor público, y la necesitaba. Afortunadamente ahora he tenido la posibilidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso. Yo espero que mi trabajo como conferencista me permita sostener a mi familia y así seguir apoyando a los niños y las niñas con cáncer a través de esta admirable institución”, dijo entonces Calderón.

Pero los expresidentes no sólo reciben la pensión, sino también el pago del salario de asesores y ayudantes. Felipe Calderón cuenta con un registro de 14 personas a su cargo; Vicente Fox, 19 personas; Ernesto Zedillo Ponce de León, tres personas; Carlos Salinas de Gortari, 11 personas y Luis Echeverría Álvarez, 17 personas. De acuerdo con información recabada, ninguno de los exmandatarios cuenta con personal de las Fuerzas Armadas a su cargo. Sin embargo, no es posible conocer el número de elementos del Estado Mayor Presidencial con el que cuenta cada uno, porque “el conocimiento del estado de fuerza de los miembros del Estado Mayor Presidencial pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus respectivas familias”.

La respuesta a la solicitud de información 0210000013418 indica que el pago del seguro de vida por cada extitular del Ejecutivo Federal es por 2,994.78 pesos mensuales; el seguro de gastos médicos mayores por 614.80 pesos mensuales, y el aguinaldo o gratificación de fin de año es de conformidad con la ley.

Estos recursos eran contemplados cada año en el Ramo Administrativo 02 Oficina de la Presidencia de la República, que se colocaba en el Anexo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y donde se incluían los recursos para cubrir las compensaciones de quienes han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo Federal o, a falta de éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su beneficiario.

De acuerdo con la ley aprobada, el próximo titular del Ejecutivo federal ya no incluirá las partidas en el Ramo Administrativo 02 de la Presidencia, y los expresidentes de la República y sus viudas dejarán de percibir ingresos públicos a partir del 1 de enero del 2019.

