El candidato presidencial de la coalición Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, dijo observar bien la reunión que tuvo el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel Mendoza, con un líder del narcotráfico en la región, para acordar que no hubiera asesinato de candidatos.

“Yo no veo mal, no reprocho al obispo de Chilapa que tuvo esa reunión, porque yo conozco la situación tan difícil que están viviendo, en la montaña de Guerrero y en toda esa región de Chilapa donde hay mucha violencia, entonces, qué bien que él se atrevió a hacer eso y que se esté exhortando para que no haya violencia”, mencionó.

Sobre el tema, la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, criticó el aval de López Obrador al encuentro del obispo con el líder del narcotráfico. “Entiendo que un obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales. Pero eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia”, expresó a través de Twitter.

En tanto, López Obrador aseguró que no solicitará al INE ni al gobierno federal el resguardo del Estado Mayor Presidencial o de la Policía Federal, para sus trayectos por el país.

Luego de que la Secretaría de Gobernación y el INE lanzaron el programa de Protección Personal para los Candidatos a la Presidencia de la República, López Obrador aseguró que es suficiente la seguridad que le brindan sus propios seguidores en mítines y trayectos.

“Desgraciadamente ahora hay más violencia en el país que en los años anteriores, pero nosotros vamos a seguir recorriendo todo México sin aparato de seguridad, porque necesitamos actuar de otra forma, sin prepotencia”, expresó.

“Lo mismo que uno arriesga lo arriesgan los mexicanos, millones de mexicanos que tienen que andar por las calles sin ninguna protección, entonces, vamos nosotros a seguir haciendo la campaña de la misma forma”, aseveró.

Cabe destacar que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que es responsabilidad del Estado brindar seguridad en los espacios públicos y carreteras que visitan los candidatos, por lo que durante el trayecto que hizo López Obrador de Monclova a Piedras Negras, Coahuila, se observó el acompañamiento de elementos de Policía Federal a bordo de patrullas.

Finalmente, el candidato presidencial dijo que aún no ha recibido comunicación del Consejo Coordinador Empresarial para instalar la mesa técnica de revisión a la construcción del Nuevo Aeropuerto.