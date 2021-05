El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se permitirán “acciones injerencistas” de organismos internacionales en el marco de las elecciones del próximo 6 de junio, al tiempo que señaló que, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atentan contra la democracia del país.

“Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía, y eso ya lo saben en la OEA (Organización de los Estados Americanos).

“Lo saben en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), lo saben en todos lados, no vamos a permitir ninguna actitud injerencista”, aseguró el mandatario en conferencia de prensa matutina ayer 20 de mayo.

Sin embargo, posteriormente, matizó sus declaraciones al agregar que “México no es colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano, entonces no hay nada que temer, vamos nada más a estar pendientes y la misma gente ayuda mucho en todo esto”, dijo tras ser cuestionado sobre la presencia de observadores internacionales en el contexto del proceso electoral del 6 de junio.

Instituciones electorales

Por otro lado, el presidente López Obrador también consideró que, tanto el INE y el TEPJF atentan contra la democracia del país, además de señalarlos de corrupción.

“El INE, parezca increíble, tiene como propósito impedir que haya democracia, no es un propósito para impedir que haya democracia, no es un organismo sean limpias y libres.

“El Tribunal Electoral lo mismo, porque para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición”, aseveró desde Palacio Nacional.

