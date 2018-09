El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, negó tajante que haya complicidad entre autoridades universitarias y grupos porriles. Sin embargo, admitió que será necesaria una reestructura en el área de seguridad de la universidad. Aseveró que se ha venido enfrentando el problema de los porros, aunque reconoció que ha sido insuficiente.

“Hemos venido trabajando en ello, obviamente en forma insuficiente, parte de las recomendaciones tienen que salir de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario; tendríamos que reestructurar el área por completo, de la mano de trabajadores, estudiantes y profesores”, comentó el rector tras una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

¿Muchos estudiantes dicen que hay complicidad de las autoridades con los porros?, se le cuestionó.

“¡A ver, no, definitivamente no”, respondió.

¿Qué le pediría a la PGR?, se le insistió. “Apoyo, apoyo”, respondió el rector de la UNAM.

Graue Wiechers mencionó que la universidad no fue omisa en presentar a tiempo las denuncias correspondientes contra las personas que agredieron a los estudiantes del CCH Azcapotzalco, durante una manifestación en la explanada de Ciudad Universitaria. Y afirmó que la universidad ya aceptó el pliego petitorio de los estudiantes del CCH.

En otro tema, comentó que en su encuentro con Obrador también conversó acerca del presupuesto 2019 para esa casa de estudios, a fin de aumentar salarios de los trabajadores el próximo año.

Mencionó que encontró a López Obrador “muy consciente y solidario, comprende muy bien a la universidad”, completó.

Opina que no prosperarán Intereses ajenos a la UNAM

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por que la UNAM resuelva por la vía legal —y sin encubrimientos— las peticiones de seguridad.

“Estamos conscientes de que es una demanda justa y que los jóvenes están actuando con mucha responsabilidad; que se actúe por la vía legal como se está haciendo, que no haya encubrimiento, que se castigue a los responsables, manteniendo la autonomía de la universidad”, dijo.

El presidente electo refirió que si se actúa de esa manera, “no va a ser fácil que quieran, intereses de otro tipo, montarse en el movimiento para desestabilizar; porque no tendrían base, no tendrían sustentación. Los jóvenes se manifiestan porque quieren justicia y porque quieren que se termine esto que está sucediendo. Y otro tipo de demandas no van a tener asidero porque los jóvenes no se van a prestar”, aseveró.

Obrador consideró que los jóvenes que realizan asambleas universitarias “no van a ser presa fácil de la manipulación. Por eso, muy inteligentes, están pidiendo tiempo de cambio, de transformación”.

López Obrador pidió tanto al rector como a los universitarios continuar el diálogo y mostrarse confianza mutua para resolver la situación.