El poder de Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) al interior de Pemex se mantiene vigente, coincidieron Óscar Solórzano Méndez, vocero nacional y contralor del Sindicato Petroleros de México (Petromex) y Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador del Frente Nacional Petrolero (FNP).

Solórzano Méndez afirmó que “mientras Romero Deschamps tenga el control de las 36 secciones petroleras del país, siendo trabajador petrolero jubilado, va a ser muy difícil que se desmantele todo el aparato de corrupción de ese sindicato.

“Una golondrina no hace verano. Tenemos que desmantelar toda la estructura corporativa que tiene presa a la industria más importante del país. Ese es el asunto de fondo. No es un asunto personal, ni siquiera político… tiene que ver con el crecimiento económico de México en medio de la pandemia… Tenemos que rescatar a Pemex porque si no lo hacemos difícilmente podremos rescatar México’’.

El exsecretario general del STPRM, dijo, es un personaje que ha estado actuando durante décadas con la conciencia de saber que tiene un pacto de impunidad y burlándose en total libertad.

Por su parte, Morales Quintana indicó que la corrupción al interior de Pemex está arraigada al tiempo que recordó que presentó una denuncia ante la FGR en contra de Deschamps, el 27 de febrero del 2019, por administración fraudulenta y por fraude sindical.

“Él sigue teniendo el poder, puede ser ya un líder moral, que no tiene moral (...) pero sigue su estructura, ¿cuál es su estructura? Es el Comité Ejecutivo General Nacional, los 36 Comités Ejecutivos locales, de las 36 secciones, que son alrededor de 1,400 funcionarios.

“Entonces se entiende que mientras no quitemos la estructura que ha dejado Carlos Romero Deschamps vamos a seguir con la misma corrupción dentro del sindicato”. (Con información de Héctor Molina)

