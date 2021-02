“Morena no quiere aplazar” las elecciones federales del 2021, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al sostener que la pandemia no impedirá que se celebren los comicios de junio bajo protocolos de bioseguridad.

“Hago un llamado a estas personas que están haciendo este tipo de rumores, que por supuesto que no: Morena no quiere aplazar de ninguna manera aplazar ningún tipo de elección, y menos aún porque pueda o no beneficiarlo y por la época de pandemia.

“Es cierto que con la pandemia, y todavía no sabemos en qué momento estaremos de la pandemia en junio, pero es cierto que en las campañas y en la pandemia si llegamos a la elección con alguna situación de salud, tenemos que tener todas las medidas de salubridad y que con establezca el Consejo de Salubridad General, eso sí. (…) El tema es del INE y del Consejo Salubridad General”, sostuvo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador quien se recupera de la enfermedad Covid-19, la titular de la Segob sostuvo que el gobierno federal no intervino en los comicios locales del 2019 y del 2020, e hizo el compromiso de que no lo hará en las elecciones federales de junio próximo para renovar la Cámara de Diputados, así como 15 gubernaturas y más de 1,292 cargos municipales.

Sánchez Cordero afirmó que la tarea de organizar las elecciones es del Instituto Nacional Electoral, a cuyas autoridades incluso llamó a ser observadoras para denunciar cualquier acto de intromisión. Destacó que, en esta ocasión, los comicios venideros deberán llevarse a cabo bajo medidas de bioseguridad que recomiende el Consejo de Salubridad General.

“Ninguna persona, que yo sepa, de Morena se ha manifestado por aplazar las elecciones, al contrario. La responsabilidad del INE sobre los procesos electorales es del INE y él determina prácticamente las fechas (de) las precampañas, campañas, los tiempos en radio y televisión, todos los lineamientos los establece el INE”.

“Y lo que no se ha dicho aquí, en los procesos electorales del 2019 y del 2020 no hubo una sola queja, una, de la intromisión del gobierno federal, menos aún de la Secretaría de Gobernación en los procesos electorales, y por el contrario, sí hubo cuestionamientos de otras autoridades, que sí intervinieron en estos procesos electorales y mi llamado al INE es que en este proceso electoral que se viene, también como dicen ellos y tienen su obligación constitucional, sean absolutamente escrupulosos y observadores en cualquier irregularidad que se presente. Por nuestra parte, y lo hemos demostrado en dos elecciones, 2019 y 2020, cuando se renovaron varios Congresos y alcaldías, y en el 2020 Coahuila e Hidalgo, fuimos absolutamente respetuosos. No hubo una sola queja, una sola mención de alguna mínima intervención de la Secretaría de Gobernación y menos aún del gobierno federal. Ahí estamos con el ejemplo”, afirmó.

jorge.monroy@eleconomista.mx