El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el que un grupo armado detuviera al convoy de prensa que cubría sus actividades el pasado viernes en Sinaloa.

“No pasa nada, no pasó nada afortunadamente”, aseguró el presidente el sábado, sin ahondar más, ante los cuestionamientos de reporteros.

Un grupo de civiles armados, en su mayoría con vestimenta que simulaba uniformes militares, detuvo sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, a un autobús donde viajaban los periodistas que cubrieron la gira del presidente López Obrador.

A la altura del poblado de Bacacoragua, poco antes de llegar a la comunidad de La Tuna, de donde es originario el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, una decena de hombres armados con rifles con AK-47 y con la insignia “7”, instalaron un retén en donde detenían a todos los vehículos que por ahí pasaban.

Al detener el autobús de los periodistas, al conductor y los pasajeros, los civiles armados les preguntaron sobre su destino y si portaban armas. Los comunicadores respondieron que acudían a un evento del primer mandatario denominado Tercera Jornada Nacional de Sembrando Vida.

Al conocer esto, los civiles armados permitieron que continuara su camino el autobús de la fuente Presidencial.

“Gente buena”

En su gira de trabajo de este fin de semana, el primer mandatario supervisó tres caminos de la Sierra Madre ubicada entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, una región del narcotráfico conocida como el “Triángulo Dorado” a la que propuso modificar el nombre.

“No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle ‘el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o ‘la región de la buena vecindad’, o algo así. Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora (...) no hay que estigmatizar ninguna zona”.

AMLO dijo que incluso pidió al gobierno de EU dejar de utilizar el término “Triángulo de Centroamérica”, porque “no les gusta a los centroamericanos que les llamen así”, en referencia a los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

