Contrario a lo que mencionó la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre permitir por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso a migrantes que hayan sido aprehendidos en un puerto de entrada de Estados Unidos, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Tonatiuh Guillén López, aseguró que México no cuenta con la capacidad, ni el marco jurídico para recibir a los solicitantes.

En la presentación de la Campaña contra la Xenofobia en la Secretaría de Gobernación, Guillen López, enfatizó que a corto plazo el Inami no cuenta con las facultades para este programa de recepción, principalmente porque no está establecido en la Ley de Migración, aclaró que para recibir a mexicanos que hayan sido deportados si se tiene capacidad de intervenir sin embargo no aplica para migrantes extranjeros.

“No podemos recibir, no estamos en condiciones de recibir. No tenemos el marco normativo, no tenemos las condiciones operativas, cuando se resuelva los podemos recibir. Es una cuestión institucional, no hay capacidad de operación ni figura jurídica” enfatizó.

Aseguró que el Congreso de la Unión tendrá que trabajar para modificar la Ley de Migración y así permitir la recepción en territorio mexicano de migrantes extranjeros que hayan intentado entrar a Estados Unidos.

Por otra parte, afirmó que el recorte de sus recursos contemplado en el Proyecto de Presupuesto 2019 no afectará las operaciones del Inami, y se trabajara sobre dos rutas; restructuración de gastos y mejorar los ingresos.

“Sí hay una reducción importante alrededor del 15% pero debo aclara que el Instituto tiene una capacidad importante de recursos propios, entonces para la nueva política migratoria no significa mayor inconveniente, es una oportunidad para mejorar la operación del Instituto” dijo.

Asimismo, señaló que la restructuración planteada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es un programa en el que habrá una reforma legislativa, modificaciones en el reglamento del Instituto, así como la obligación de cumplir con el principio de transparencia en los servicios que ofrece el Inami a personas extranjeras.

También consiste en una capacitación apegada al respeto de los derechos humanos y será en alianza con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) .

En ese sentido, la titular del Conapred , Alexandra Haas Paciuc , informó que el programa de Política Migratoria 2018-2024 contempla una campaña para que los desplazados dejen de ser vistos como un problema , y revertir prejuicios y estigmas a través de la difusión de información sobre los derechos humanos.

“Es necesario sensibilizar a la sociedad mexicana y a las instituciones acerca de las oportunidades que acarrea las migraciones para el desarrollo de la nación combatir la xenofobia y racismo”señaló.

Desmintió que el ayudar a los migrantes pueda afectar a los mexicanos en condiciones vulnerables y apuntó que hay un marco jurídico que obliga a las autoridades mexicanas a dar respuesta a todos las situaciones de desigualdad en el país.

“México sigue siendo el país que menos migrantes tiene de la OCDE y también del continente americano, estamos muy lejos del promedio internacional de migrantes en nuestro país, ni siquiera el 1% de la población en nuestro país es extranjera” puntualizó.