Canadá, Corea del Sur, Noruega y otros 12 países se suman a esfuerzos para garantizar paso por Ormuz

Una quincena de países de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía se han sumado este viernes a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón en su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente aseguró que no necesita ayuda para mantener abierto este paso estratégico.

Estos cinco Estados expresaron este jueves en un comunicado conjunto su "enérgica condena" a los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, y a ellos se han unido ahora Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin y Lituania.

La repulsa a los bombardeos contra "instalaciones de petróleo y gas", y al "cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes" se extiende así a un total de 20 potencias, todas ellas defensoras de la libertada de navegación como "principio fundamental del Derecho Internacional".

Esta oleada de apoyo al compromiso con la seguridad en el estrecho de Ormuz llega después de que algunos de los principales socios europeos y Japón se pusieran de perfil respecto a las demandas de Washington para participar de forma inmediata en un despliegue naval en Ormuz, si bien Francia y Reino Unido han defendido contactos con aliados para un plan "creíble" que pudiera garantizar la estabilidad en la zona, foco de tensiones tras la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así las cosas, este grupo de 20 países hizo explicita su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto, instando a Irán a "cesar inmediatamente sus amenazas" respecto al estrecho de Ormuz, incluidas la colocación de minas en el paso comercial, los ataques con drones y misiles y "otros intentos de bloquear" el paso.

La interferencia en el transporte marítimo internacional y la interrupción de las cadenas globales de suministro energético "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", alertaba ya el jueves el primer comunicado conjunto. "Pedimos una moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas", subrayaron las potencias iniciales, recalcando que la seguridad marítima y la libertad de navegación "benefician a todos los países" por lo que piden respeto al Derecho Internacional y a la seguridad internacional.