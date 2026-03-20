Pumas vs. América: hora y dónde ver los partidos de la jornada 12 de la Liga MX

La fase regular del Clausura 2026 entra en un punto clave y la Jornada 12 se perfila como una de las más determinantes rumbo a la Liguilla. Con el liderato en disputa, equipos enrachados y otros urgidos de puntos, el fin de semana promete partidos intensos en prácticamente todas las canchas.

El foco principal estará en el Clásico Capitalino entre Pumas y América, pero también destacan duelos como Pachuca vs Toluca, con el invicto en juego, y el choque entre Monterrey y Chivas, que puede mover posiciones en la parte alta de la tabla.

Qué esta en juego en la jornada 12

A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada partido empieza a pesar más. Equipos como Cruz Azul llegan en gran momento, con una racha de 10 partidos sin perder, mientras que Toluca se mantiene invicto y busca igualar marcas históricas.

En contraste, clubes como Necaxa o Santos necesitan reaccionar si no quieren rezagarse en la pelea por el repechaje. Además, la lucha por el liderato está más cerrada que nunca, lo que convierte a esta jornada en un parteaguas rumbo a la “Fiesta Grande”.

Horarios y dónde ver la Jornada 12 de Liga MX

Necaxa vs. Tijuana

Viernes 20 de marzo

19:00 horas | Estadio Victoria

Dónde ver: Claro Sports, ViX

Mazatlán vs. Cruz Azul

21:06 horas | Estadio El Encanto

Dónde ver: Canal 7, FOX One Sábado 21 de marzo

Atlas vs. Querétaro

17:00 horas | Estadio Jalisco

Dónde ver: ViX

Atlético de San Luis vs. León

19:00 horas | Estadio Alfonso Lastras

Dónde ver: ESPN, Disney+, ViX

Monterrey vs. Guadalajara (Chivas)

19:05 horas | Estadio BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

Pumas vs. América (Clásico Capitalino)

21:10 horas | Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX Domingo 22 de marzo

Santos vs. Puebla

17:00 horas | Estadio TSM Corona

Dónde ver: ESPN, Disney+, ViX

Pachuca vs. Toluca

17:00 horas | Estadio Hidalgo

Dónde ver: FOX One

Juárez vs. Tigres

19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: FOX One

Los partidos a seguir en la Jornada 12

El duelo entre Pumas y América vuelve a robarse los reflectores. Las Águilas dominan el historial reciente, pero los universitarios se han hecho fuertes en casa, donde casi no pierden.

Otro partido clave será Pachuca vs. Toluca: los Tuzos buscan extender su racha como local, pero enfrente tendrán a un equipo que no conoce la derrota en el torneo.

En tanto, Cruz Azul llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato y pondrá a prueba su invicto ante un Mazatlán que se hace fuerte en casa.

Así, la jornada 12 puede empezar a definir quiénes llegarán en mejor forma a la recta final del torneo.