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Pumas vs. América: hora y dónde ver los partidos de la jornada 12 de la Liga MX
La fase regular entra en su momento clave con duelos como Pumas vs América y Pachuca vs Toluca; consulta fechas, canales y lo que está en juego rumbo a la Liguilla.
La fase regular del Clausura 2026 entra en un punto clave y la Jornada 12 se perfila como una de las más determinantes rumbo a la Liguilla. Con el liderato en disputa, equipos enrachados y otros urgidos de puntos, el fin de semana promete partidos intensos en prácticamente todas las canchas.
El foco principal estará en el Clásico Capitalino entre Pumas y América, pero también destacan duelos como Pachuca vs Toluca, con el invicto en juego, y el choque entre Monterrey y Chivas, que puede mover posiciones en la parte alta de la tabla.
Qué esta en juego en la jornada 12
A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, cada partido empieza a pesar más. Equipos como Cruz Azul llegan en gran momento, con una racha de 10 partidos sin perder, mientras que Toluca se mantiene invicto y busca igualar marcas históricas.
En contraste, clubes como Necaxa o Santos necesitan reaccionar si no quieren rezagarse en la pelea por el repechaje. Además, la lucha por el liderato está más cerrada que nunca, lo que convierte a esta jornada en un parteaguas rumbo a la “Fiesta Grande”.
Horarios y dónde ver la Jornada 12 de Liga MX
Necaxa vs. Tijuana
Viernes 20 de marzo
19:00 horas | Estadio Victoria
Dónde ver: Claro Sports, ViX
Mazatlán vs. Cruz Azul
21:06 horas | Estadio El Encanto
Dónde ver: Canal 7, FOX One Sábado 21 de marzo
Atlas vs. Querétaro
17:00 horas | Estadio Jalisco
Dónde ver: ViX
Atlético de San Luis vs. León
19:00 horas | Estadio Alfonso Lastras
Dónde ver: ESPN, Disney+, ViX
Monterrey vs. Guadalajara (Chivas)
19:05 horas | Estadio BBVA
Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX
Pumas vs. América (Clásico Capitalino)
21:10 horas | Estadio Olímpico Universitario
Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX Domingo 22 de marzo
Santos vs. Puebla
17:00 horas | Estadio TSM Corona
Dónde ver: ESPN, Disney+, ViX
Pachuca vs. Toluca
17:00 horas | Estadio Hidalgo
Dónde ver: FOX One
Juárez vs. Tigres
19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez
Dónde ver: FOX One
Los partidos a seguir en la Jornada 12
El duelo entre Pumas y América vuelve a robarse los reflectores. Las Águilas dominan el historial reciente, pero los universitarios se han hecho fuertes en casa, donde casi no pierden.
Otro partido clave será Pachuca vs. Toluca: los Tuzos buscan extender su racha como local, pero enfrente tendrán a un equipo que no conoce la derrota en el torneo.
En tanto, Cruz Azul llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato y pondrá a prueba su invicto ante un Mazatlán que se hace fuerte en casa.
Así, la jornada 12 puede empezar a definir quiénes llegarán en mejor forma a la recta final del torneo.