Clima en México: lluvias, calor y viento para este sábado 21 y domingo 22 de marzo

Este fin de semana estará marcado por lluvias en gran parte del país, ambiente caluroso en varias regiones y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los efectos estarán asociados a canales de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México, lo que mantendrá condiciones inestables, principalmente en el centro, sur y sureste del país.

Clima sábado 21 de marzo

Para este sábado se prevén lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca, mientras que en entidades del centro como Estado de México, Puebla y Morelos se esperan chubascos.

En la Ciudad de México habrá lluvias aisladas, acompañadas de viento con rachas moderadas.

También se pronostican precipitaciones ligeras en zonas del occidente y la península de Yucatán.

En contraste, el calor continuará en el norte del país. Estados del noroeste podrían alcanzar temperaturas de entre 40 y 45 grados, mientras que en gran parte del territorio nacional los valores oscilarán entre 30 y 40 grados.

El viento seguirá presente, con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec y otras regiones del sureste.

Clima domingo 22 de marzo

Para el domingo, el pronóstico indica lluvias fuertes nuevamente en Guerrero y Oaxaca, así como chubascos en estados del centro y occidente como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla.

En la Ciudad de México se mantendrán las lluvias aisladas.

El ambiente caluroso continuará en buena parte del país. Sonora podría registrar temperaturas de hasta 45 grados, mientras que entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca seguirán con valores entre 35 y 40 grados.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en distintas regiones, principalmente del norte y centro del territorio nacional.

Recomendaciones

El SMN advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos o incrementos en niveles de ríos.

También se recomienda precaución por las rachas de viento, que podrían derribar árboles o estructuras ligeras.