Destaca Mario Delgado inversión histórica por 23 mil millones de pesos para el sector educativo de Oaxaca

En mensaje público, destacó que el diálogo con el magisterio es prioridad para consolidar la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Señaló que se comparten objetivos con las y los docentes: que nadie se quede sin estudiar, fortalecer la educación pública y dignificar la labor docente

Informó que, tras casi dos décadas, se modificaron las condiciones de jubilación de la Ley del ISSSTE de 2007, congelando y reduciendo la edad de retiro

Agregó que el apoyo federal a Oaxaca ya muestra resultados en infraestructura, apoyos sociales, equipamiento y reconocimiento al magisterio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el Gobierno de México, a través de la SEP y la Secretaría de Gobernación, refrenda su política de diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional, en línea con el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la educación pública en beneficio de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El titular de la SEP subrayó que el diálogo con las y los docentes es una prioridad para avanzar en la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), garantizar el derecho a la educación y mejorar las condiciones laborales del personal educativo en todo el país. “Compartimos objetivos comunes con el magisterio: que ninguna niña, niño o joven se quede sin estudiar, fortalecer la educación pública y dignificar la labor docente”, enfatizó.

En este contexto, y mediante un videomensaje, el secretario de Educación Pública destacó el caso del estado de Oaxaca, donde se lleva a cabo una inversión histórica superior a los 23 mil millones de pesos, destinada al fortalecimiento integral del sistema educativo estatal, con resultados concretos en infraestructura, apoyos sociales, equipamiento y reconocimiento al magisterio.

Como parte de estos recursos, señaló que, durante 2025, más de 635 mil estudiantes de todos los niveles educativos en Oaxaca recibieron la Beca Rita Cetina, la Beca Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con una inversión superior a 5 mil 964 millones de pesos.

Para 2026, expuso, la cobertura de apoyos continuará ampliándose con la incorporación de más de 185 mil nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en nivel primaria, lo que permitirá alcanzar una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos en becas durante 2025 y 2026, beneficiando a más de 821 mil estudiantes en la entidad.

Asimismo, por instrucción de la Presidenta de México, comentó que 688 mil 484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de más de 836 millones de pesos, fortaleciendo la economía familiar y garantizando condiciones dignas para el aprendizaje.

En materia de infraestructura y equipamiento, informó que se han destinado recursos significativos para mejorar los entornos educativos, a la fecha se han invertido más de 706 millones de pesos en mobiliario escolar, beneficiando a miles de aulas con la entrega de sillas, mesas y pizarrones. A ello se suma la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 749 millones de pesos, avanzando en la incorporación de tecnologías en las escuelas.

Resaltó que a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), se atiende un total de 13 mil 463 planteles de Educación Básica y por primera vez de Media Superior, lo que representa prácticamente la cobertura total de estos niveles, mediante una inversión de 3 mil 676 millones de pesos, administrados directamente por los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) integrados por madres, padres y familias.

En Educación Media Superior, informó que, mediante el impulso al Bachillerato Nacional, se construyen y amplían planteles para garantizar que ninguna oaxaqueña u oaxaqueño se quede sin acceso a este nivel educativo. Tan solo en 2026 se contempla la construcción de 26 nuevos planteles Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la ampliación de dos más, con una inversión aproximada de 485 millones de pesos.

El secretario Mario Delgado Carrillo resaltó que esta política educativa se acompaña de acciones concretas en favor del magisterio, reconociendo su papel fundamental en la transformación del país. Así, destacó el incremento salarial del 10 por ciento decretado por la jefa del Ejecutivo Federal, que, en el caso de Oaxaca, representó cerca de 3 mil millones de pesos adicionales, impactando de manera directa en el bienestar de las y los docentes.

Asimismo, informó que, por primera vez en casi dos décadas, se modificaron las condiciones de jubilación establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, mediante un decreto que congela y posteriormente reduce la edad de retiro, permitiendo a las y los trabajadores de la educación acceder a una jubilación, en el caso de las mujeres, a los 53 años y, en el de los hombres, a los 55, a partir de 2034.

También, y en reconocimiento a quienes han dedicado su vida al servicio educativo, 14 mil 50 jubilados en Oaxaca recibieron el pago de prima de antigüedad, con una inversión superior a 210 millones de pesos.

Adicionalmente, se han concretado más de 6 mil 702 movimientos de basificación, recategorización y contratación, así como mil 761 trámites administrativos en 2026, garantizando certeza laboral y pagos oportunos para el magisterio.

El titular de la SEP informó que, para atender nuevas necesidades del sector educativo en la entidad, se contempla una inversión adicional de hasta 800 millones de pesos, provenientes de la federación, para procesos de regularización, basificación y recategorización durante el ciclo 2025-2026.

Finalmente, el secretario reiteró que el Gobierno de México mantiene su compromiso firme con el pueblo de Oaxaca y con el magisterio nacional, apostando por el diálogo, la inversión histórica y el reconocimiento a las y los docentes como pilares de la transformación del país.