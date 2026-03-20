Restablecen estímulo fiscal a gasolinas Magna y Premium ante alza de sus precios

El gobierno de México reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, e incrementó el del diésel, ante el alza de los precios de estos combustibles por el repunte del petróleo a causa de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Es la primera vez desde octubre de 2023 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorga estímulo a la gasolina Premium. A la Magna no le daba ningún apoyo desde abril de 2025.

¿Cuánto pagarás de impuestos por cada combustible?

Desde este sábado 21 hasta el próximo viernes 27 de marzo, el gobierno federal otorgará los siguientes estímulos fiscales a cada uno de los combustibles:

Gasolina Magna : 1.61 pesos por litro.

: 1.61 pesos por litro. Gasolina Premium : $0.42 por litro.

: $0.42 por litro. Diésel: 4.55 pesos por litro, un incremento de $1.96 respecto a la semana anterior.

Eso significa que en esa semana, los automovilistas y transportistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de combustible:

Gasolina Magna : 5.09, frente a los $6.70 que tenían que pagar hasta este viernes.

: 5.09, frente a los $6.70 que tenían que pagar hasta este viernes. Gasolina Premium : 5.24 pesos, frente a los 5.66 pesos que tenían que pagar hasta este viernes.

: 5.24 pesos, frente a los 5.66 pesos que tenían que pagar hasta este viernes. Diésel: 2.81 pesos, frente a los 4.77 pesos que se pagaron la semana anterior.

Gasolinas y diésel, al alza

La reactivación de los estímulos a las gasolinas, así como el incremento del apoyo al diésel, se dan ante el alza que han sufrido en todo el país los precios de los tres combustibles a causa de la guerra en Irán.

La gasolina regular o Magna ha subido 12 centavos o 0.5% desde el inicio del conflicto (el pasado 28 de febrero), pasando de tener un precio promedio a nivel nacional de 23.56 pesos por litro antes de la guerra a 23.68 pesos este viernes 20 de marzo.

Por su parte, la gasolina Premium o roja ha incrementado 1.33 pesos o 5%, pasando de 25.70 pesos antes de la guerra a 27.03 pesos este viernes.

En tanto que el diésel se ha encarecido 2.07 pesos u 8%, pasando de $26.37 antes de que iniciara el conflicto en Medio Oriente a 28.44 pesos por litro este viernes.

Incluso, hay municipios del país en donde la gasolina Premium y el diésel se llegaban a vender este viernes 20 de marzo en más de 31 pesos por litro, mientras que la gasolina Magna llega casi hasta los 27 pesos por litro.

¿Por qué ha subido tanto la gasolina?

Desde el inicio de la guerra en Irán, los precios internacionales del petróleo se han disparado, con el Brent del Mar del Norte repuntado más de 50% desde el 27 de febrero, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Y es que antes del conflicto, por el estrecho de Ormuz pasaba alrededor del 20% de todo el petróleo en el mundo, por lo que su bloqueo supone una disrupción importante a la oferta mundial de crudo, lo que explica el repunte de sus precios.

Además, al bloqueo del estrecho se suman varios ataques en los últimos días a instalaciones de producción de petróleo y gas en Irán y otros países en Medio Oriente, lo cual aumenta la preocupación en los mercados por las afectaciones del conflicto al suministro de combustibles a nivel global.