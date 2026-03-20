Elon Musk anuncia una "importante" actualización del algoritmo de IA de X para la próxima semana

El magnate y propietario de X (antes Twitter), Elon Musk, anunció una "importante" actualización para el algoritmo de inteligencia artificial (IA) de la red social, que llegará a partir de la próxima semana.

En un mensaje publicado en la propia plataforma, Musk comunicó la actualización y adelantó que este nuevo algoritmo se publicará en código abierto, como ya sucedió el pasado mes de enero tras las polémicas de X relacionadas con la generación de imágenes explícitas con inteligencia artificial a petición de los usuarios, entre ellas desnudos de menores de edad.

No obstante, el magnate no reveló ningún detalle acerca de esta actualización, a la que calificó de "importante". Tampoco se indicó si llegará a escala global o se irá implementando de forma gradual.

La última vez que se publicó en código abierto el algoritmo de X, se reveló que el "feed" "Para ti" recomienda contenidos a partir del uso de dos fuentes principales: las cuentas seguidas por el usuario (Thunder) y otras publicaciones encontradas en la plataforma (Phoenix). Después, el algoritmo procesa, filtra y ordena por relevancia.