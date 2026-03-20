EU autoriza la venta y entrega del petróleo iraní cargado en buques para frenar escalada de precios

Estados Unidos autorizó el viernes la venta y entrega de petróleo iraní y sus derivados que se encontraban cargados en buques antes del 20 de marzo con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había indicado el jueves que Washington contemplaba flexibilizar las sanciones contra Irán para permitir estas transacciones. Sin embargo, Teherán afirmó el viernes no disponer de ningún excedente de crudo en el mar.