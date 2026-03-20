FEMSA confirma despidos en su unidad fintech Spin

La minorista y embotelladora mexicana FEMSA anunció el viernes el ⁠despido de trabajadores en su ⁠unidad fintech Spin, que lanzó una aplicación de billetera digital para pagos y transacciones financieras en 2021.

FEMSA no reveló la cantidad de puestos que se eliminarán, pero una portavoz de la empresa indicó que la medida forma parte de una nueva fase destinada a priorizar su cadena de tiendas de conveniencia OXXO.

"Este proceso se ha llevado principalmente en funciones de apoyo y soporte, sin afectar la operación hacia nuestros clientes", dijo FEMSA en un comunicado.

Bloomberg informó el viernes que cientos de puestos fueron eliminados en Spin como parte de despidos masivos en varias divisiones del conglomerado.

En los últimos años han surgido en México varias empresas fintech que ofrecen servicios de billetera digital. FEMSA, conocida principalmente por ser el embotellador más grande ⁠de Coca-Cola en el mundo y por ⁠sus omnipresentes tiendas ⁠OXXO, ha buscado integrar esta área con su negocio de tiendas ⁠físicas, que opera en gran medida con efectivo y donde los clientes también pueden pagar facturas y transferir dinero.

En su informe de resultados del cuarto trimestre, FEMSA anunció que aplazaría su solicitud de licencia bancaria hasta que observara un mayor dinamismo en sus servicios de crédito al consumo. Añadió ⁠que ya no buscará socios externos para la plataforma de fidelización Premia, disponible a través de Spin.