No teman tener una postura firme en la renegociación del T-MEC: Trudeau a los mexicanos

Cancún, Quintana Roo.- "No teman tener una postura firme", fue el consejo de Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, a los mexicanos de cara a la renegociación del T-MEC.

Durante una conferencia magistral en la 89 Convención Bancaria, el canadiense explicó que la renegociación del T-MEC –que se firmó en el 2018 durante su mandato– es un momento ideal para ver qué es lo que se puede mejorar, en un contexto donde el proteccionismo y aranceles han ganado terreno.

"No teman tener una postura firme, pero también no sobrerreaccionen por cualquier propuesta o por cualquier cosa o idea innovadora o de incertidumbre que genera. La paciencia ayuda mucho en estos temas", aseguró.

Si la renegociación triunfa, el T-MEC se podrá extender hasta el 2042, con lo que se asegurará una gran estabilidad, indicó Justin Trudeau.

Si no se llega a ratificar, el tratado podrá estar vigente hasta el 2032, algo que "no es de tan alto riesgo como mucha gente quisiera ver", aseguró el ex mandatario.

"Permítanme decirles que es absolutamente algo de provecho para México y Canadá el estar alineados fuertemente en estas negociaciones", dijo.

El miércoles pasado, se llevó a cabo, en Washington, la primera reunión de los equipos negociadores de México y Estados Unidos, encabezados por Marcelo Ebrard, secretario de Economía en México, y Jamieson Greer, embajador del país vecino del norte.

En el 2017, durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump impulsó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor en1994. Así, tras una serie de negociaciones, se creó el T-MEC. De acuerdo con el propio tratado, este debe ser revisado en su sexto año de vigencia, el cual se cumplirá el próximo julio, por lo que se han empezado a acordar las pláticas formales para realizarlo.

De acuerdo con lo que se ha expresado, los gobiernos han acordado abordar tres temas en esta primera ronda de negociaciones: la reducción de la dependencia de las importaciones originarias fuera del bloque del T-MEC; fortalecer las reglas de origen; y fortalecer la seguridad de las cadenas de valor.

"No importa qué tanto diversificamos con diferentes acuerdos comerciales. La geografía simple significa que siempre una buena parte del comercio va a ser con Estados Unidos, pero podemos crear cierta cantidad de seguridad. Podemos contener un mejor comercio con Asia, lo podemos hacer de mejor manera a través de sociedades con Europa, podemos también utilizar la profundidad con el MERCOSUR. Estas son las cosas en donde todos tenemos alternativas, y esto es algo que vamos a continuar haciendo", aseveró.