México impulsará en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el principio de libre determinación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos, así como la perspectiva de género de manera prioritaria, informó este jueves el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina presidencial, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, así como el canciller Marcelo Ebrard brindaron un informe sobre la elección del país en el órgano de resolución más importante el sistema de Naciones Unidas.

Ramón de la Fuente apuntó que además de la elección en el Consejo de Seguridad, México también tendrá voz y voto en el Consejo Económico y Social; en el primer órgano, el país ocupará un asiento por dos años y en el segundo será por tres.

“Esta candidatura no le costó dinero al país (…) hubo dos eventos, no hubo recepciones, no hubo viajes; invitaciones a embajadores, ni regalos de ninguna especie que se hacía en el pasado y algunos países lo siguen haciendo”, indicó De la Fuente.

El también exrector de la UNAM expuso que “ante todo y ante a la amenaza a la paz, es privilegiar la mediación, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos.

“Pero también muy importante, un principio que México ha sostenido, que está en nuestra carta constitucional, es pugnar por la igualdad jurídica de los Estados, por la autodeterminación de los pueblos más allá de su tamaño y poderío económico y militar. Todos los Estados tenemos que ser igual y tener los mismos derechos si queremos que el sistema multilateral siga funcionando en estos tiempos tan complicados”, apuntó el embajador ante Naciones Unidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la política exterior de México se basa en la cooperación para el desarrollo más que en lo militar ya que, afirmó, en administraciones pasadas la cooperación, en especial con Estados Unidos, consistía en el intercambio de armamento.

“La recomendación es que se busque la cooperación para el desarrollo (…) no queremos, y eso ha caracterizado a este gobierno, no queremos cooperación militar, no queremos que nos apoyen con helicópteros artillados, no queremos armamentismo, queremos cooperación para el desarrollo, porque la paz y producto de la justicia, no queremos enfrentar la violencia con la violencia, entonces eso ha significado un viraje en la política exterior”, expuso.

Anuncian comprador del avión presidencial

El titular del Ejecutivo indicó que ya se tiene un comprador para el avión presidencial y que se trabaja en los acuerdos correspondientes.

“Ya muy pronto vamos a informar sobre la venta (…) y el precio que se estimó ya va muy bien el proceso de venta (…) también aprovecho para decir que se va a llevar a cabo la rifa el día 15 de septiembre”, sostuvo López Obrador.

El presidente ahondó, desde Pachuca, Hidalgo, sobre la rifa que los recursos que se obtengan se destinarán a la compra de equipo médico.

Atacan a personal militar en Hidalgo

En secretario general de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que en Hidalgo se han presentado al menos 10 agresiones de pobladores en contra de personal militar desde que inició la actual administración, el pasado 1 de diciembre del 2018, a la actualidad.

“Hemos detectado eventos, en los que captamos información, en los que les da recursos la delincuencia (a la población) para que participe en ese tipo de agresiones, hemos tenido aquí agresiones e incluso han llegado hasta las instalaciones de nuestras bases de operaciones queriendo que se retiren del lugar. Es el estado (de Hidalgo) donde se presentan este tipo de agresiones”, indicó el titular del Ejército.

Cresencio Sandoval añadió que en otros estados se presentan agresiones contra el personal militar pero es de grupos armados de manera directa.