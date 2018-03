El gobierno de México mantiene una actitud de indignidad y sometimiento ante las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el político Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano.

Al inaugurar el Seminario Grupo Nuevo Curso de Desarrollo En Defensa del Interés Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), junto con el rector, Enrique Graue Wiechers, comentó que la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el próximo viernes, no debe aplazarse todavía más.

La urgencia, lo indispensable es cambiar el curso de nuestro desarrollo. No puede, nuestro país, seguir con este modelo de exclusión social, de concentración de la riqueza en unos cuantos .

No debemos entregar nuestros recursos naturales a intereses que no son del país y que tendrán consecuencias graves para el presente y el futuro. Esto nos está dando una nueva llamada de atención y con mucha fuerza, de que es indispensable cambiar el curso, , dijo el ex candidato a la presidencia.

Por otro lado, Enrique Graue Wiechers, comentó que México ya vive una condición crítica, a unas horas de que Trump, la que se agravará si hay acciones en contra de los paisanos en ese país, México está en una situación crítica; la actitud y propuestas de Trump son una seria amenaza

Añadió que otro problema para el país será enfrentar esta condición, en el momento de se registra una crisis de problemas internos: ‘Hoy, más que nunca, el país está atravesado por la violencia, la desigualdad, la corrupción y la desconfianza de los ciudadanos en las clases políticas. La incidencia nacional de pobreza va al alza desde hace ocho años .

mfh