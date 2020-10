La percepción de inseguridad de los mexicanos se redujo en estos meses de pandemia. En marzo, cuando llegó el Covid-19, el 73.4% de la población aseguraba sentirse inseguro en su lugar de residencia, para septiembre la cifra fue de 67.8 por ciento.

El confinamiento y las nuevas reglas de convivencia económica, social y laboral impactaron de manera positiva en gran parte de los municipios y ciudades evaluados. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi en 34 localidades la percepción de inseguridad se redujo durante la pandemia mientras que en 50 se mantuvo igual. Sólo en un municipio aumentó la percepción de inseguridad.

A septiembre del 2020 el municipio con mayor percepción de inseguridad fue Ecatepec, Estado de México, donde 9 de cada 10 habitantes (92.8%) siente inseguridad. Otras localidades con altos niveles de inseguridad percibida son Fesnillo, Zacatecas; Coatzacoalcos, Veracruz; Villahermosa, Tabasco y Toluca, Estado de México, todos con una percepción de inseguridad mayor al 90 por ciento.

Los lugares públicos continúan a la cabeza en percepción de inseguridad: el cajero automático en vía pública, el transporte, el banco y las calles de uso concurrido son los lugares donde los mexicanos sienten más miedo.

También disminuyó la atestiguación de delitos; durante la pandemia se redujo 3.7 puntos la atestiguación de robos y asaltos, 2.6 el pandillerismo y 1.8 puntos los disparos o detonaciones.

Aunque los mexicanos perciben menor inseguridad y han sido testigos de menos conflictos y conductas delictivas durante la pandemia, no dejan de cuidarse. A escala nacional 6 de cada 10 mexicanos asegura que dejó de portar objetos de valor por temor a ser víctima de algún delito; 5 de cada 10 no sale por la noche en su barrio y no deja que los niños y niñas menores salgan solos. Incluso con más fuerza, sumado el temor por inseguridad a las medidas de distanciamiento social, incrementó la población que no visita amigos ni familiares: 4 de cada 10 habitantes han dejado de hacerlo.

Robos y asaltos, los delitos más comunes

En este periodo el delicto que reporta mayor incidencia en la población es el de robo y asalto en la vía pública: 8.5% de los hogares dijo haber sido víctima. En segundo y tercer lugar se ubicaron los delitos de robo total o parcial de vehículo y extorsión con una ocurrencia de 7.5 y 6.4 por ciento.

Resalta que, si bien la encuesta no recopila datos certeros, ni carpetas de investigación oficiales, sí se puede observar que además de la percepción sobre la inseguridad, los mexicanos también reportan un nivel menor de incidencia delictiva atestigüada y experimentada.

Fuerzas armadas, las más confiables según la población

La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional se mantienen como los cuerpos de seguridad en quienes más confían los mexicanos.

La encuesta mostró que a escala nacional el 85.9% de la población considera que el desempeño de la Marina en sus tareas es bueno y el 83.6% para el Ejército. Con la reciente figura, la Guardia Nacional, la población ha mejorado su percepción, en el mismo lapso del año pasado el 67.7% aprobaba su desempeño, para este año esta cifra creció a 73.1 por ciento.

Por su parte los cuerpos de policia estatal y policia municipal preventiva tienen niveles de aprobación de 52.1y 43.7% respectivamente.

La mayoría de los mexicanos considera que el gobierno no ha ejercido acciones efectivas en contra de la inseguridad. En el análisis nacional sólo 27% de los habitantes aprueban el desempeño de sus gobernantes en materia de seguridad pública.

Adicionalmente, a septiembre del 2020 se registró que de la población que ha tenido contacto con alguna autoridad o servidor público el 45.6% reportó haber sido víctima de corrupción.