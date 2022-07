El presidente Joe Biden podría anunciar el día de hoy en su encuentro con Andrés Manuel López Obrador el final del programa Quédate en México, comentó la embajadora eminente Martha Bárcena.

En una charla con El Economista, la que fuera embajadora en Washington durante la primera mitad de la actual administración consideró que una reforma migratoria integral es prácticamente imposible que ocurra en estos momentos dado el entorno político que se vive en Estados Unidos. Sin embargo, “sí hay una posibilidad de que se incremente el número de visas tipo H3A destinadas a trabajadores agrícolas”, cuyo límite anual ha sido de 300,000.

Los dos presidentes podrían acordar un trato más humano a los migrantes y trabajar de manera conjunta en el tema de tráfico ilícito de personas y de armas”, comentó Bárcena.

Para Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, la reunión entre Biden y AMLO “debe centrarse en las personas, en hablar de la migración. Se debería acordar bien sobre los números de las visas de empleo temporal, lo que era el bracero”. Sin embargo, “el problema de las visas es (que podría pasar) como lo de Centroamérica: Vamos a poner mucho dinero, pero quién sabe cuándo y cómo. Por eso creo que es importante los detalles de cómo se van a operar”.

Entendimiento Bicentenario

Sobre el programa que sustituye a la Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario, Rendón comenta que “se anunció con bombo y platillo, pero no hemos sabido cómo va a bajar (operarse), supuestamente hay cambios sustanciales respecto a Iniciativa Mérida, y que uno de los cambios sustanciales era el tema migratorio, y yo no he visto ese apoyo”.

En este tema, el del Entendimiento Bicentenario, “las delegaciones de los dos presidentes les presentarán resultados del programa”.

Otro de los temas que abordarán, mencionó Martha Bárcena, es el económico. “Deberán de hablar sobre cooperación de seguridad alimentaria (…) EU ha anunciado que duplicará el área para plantar maíz en los próximos años”.

La embajadora eminente destaca que en Canadá hubo una importante reunión entre las tres ministras de Economía de América del Norte cuyos resultados “son preocupantes sobre el clima de inversión en México”.

Sobre el polémico Título 42, con el que EU expulsa a migrantes por cuestión de sanidad, Eunice Rendón comentó que es al Gobierno de México a “quien le toca impulsarlo y fijar una agenda con Biden; por ejemplo ¿cuántos migrantes de Centroamérica nos estamos quedando finalmente?”

Andres Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, destacó, durante un conversatorio organizado por el Willson Center, que “hay tres vertientes para tratar el tema de la migración: la gestión diaria, el control más allá de Centroamérica y la creación de vías legales”.