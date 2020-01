El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional (PAN) Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para disculparse con los integrantes de la Marcha por la Verdad, Paz y Justicia por no haberlos recibido el domingo pasado.

En conferencia de prensa, el dirigente panista dijo que México necesita un gobierno que dialogue con la sociedad civil y que no desdeñe las exigencias de seguridad en el país.

“Es inaceptable que no se pueda dialogar porque entonces estamos hablando de un gobierno de modelo autoritario, que tiene oídos que no escuchan a la sociedad que está necesitando ser escuchada (…) México no puede tener un gobierno de oídos sordos u oídos necios, necesita haber un gobierno que escuche, que dialogue y construya”, declaró Cortés.

Cortés Mendoza, detalló que desde el PAN se han promovido acciones para equipar a policías municipales, estatales y federales con el objetivo de que se coordinen, así como fortalecer a los policías civiles y establecer controles de confianza y profesionalizar los ministerios públicos para la correcta integración de los expedientes con el objetivo de que los delincuentes puedan ser sancionados por sus delitos.

Asimismo, lamentó que el Ejecutivo federal no escuche a la oposición y advirtió que el PAN seguirá actuando como un contrapeso en las decisiones del gobierno federal.

“El Presidente debe escuchar a todos, debe sentarse con todos, particularmente con aquellos que no coinciden con él, para tratar de en su conjunto, construir alternativas en beneficio de nuestro país en aquellos gravísimos problemas que no ha logrado dar solución”, dijo el panista.

kg