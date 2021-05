El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó que 46 candidatos a distintos puestos de elección que aparecerán en la boleta el próximo 6 de junio figuren con su apodo o sobrenombre.

Este 10 de mayo, a petición de los candidatos, el Consejo General del ITE acordó que puedan incluir el sobrenombre con el que sus electores los reconocen de forma pública.

“Para esta autoridad, no pasa desapercibido que nuestra legislación local no prohíbe o restringe que en la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a las candidatas y candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese tipo de datos, previa solicitud por escrito del candidato o candidata, el cual establece que las candidaturas que soliciten se incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del conocimiento en este caso al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones mediante escrito privado”, asentó el Consejo General del ITE, según recoge La Jornada de Oriente.

Lupita la de la Tienda; La Maquinita; La Wuera; El Charrito; Rey Fragoso; El kiwi; Quillo; El Doctor; Cándido Pérez; El gatillero; El Morro; Doc; El Cachorro; El Pollo; El K-nelo; Chairo; El Chapete, El Brou, El Camotero y El Pantera están entre los motes que fueron aprobados para aparecer en la boleta electoral de los tlaxcaltecas.

No obstante, el ITE ha expresado ciertas condiciones para los apodos o sobrenombres que elijan los candidatos: 1) No deben constituir propaganda electoral; 2) Usar frases o lenguaje vulgar, denostativo o peyorativo; 3) No deben tener frases o símbolos religiosos; 4) No deben contravenir o atentar en contra de la moral a las buenas costumbres o del sistema legal electoral o los principios rectores, según recoge El Sol de Tlaxcala.

Por esta razón, según el medio local tlaxcalteca, el ITE le negó la solicitud de incluir el sobrenombre Coño a Filogonio Hachac Pérez, candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de Comunidad Unión Ejidal Tierra y Libertad, municipio de Tlaxco.

Juan Carlos Sánchez García, del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) fue el único de los siete candidatos a la gubernatura de Tlaxcala que solicitó agregar a la boleta electoral su sobrenombre Saga. El torero Uriel Moreno Macías también solicitó aparecer en la boleta electoral con su mote El Zapata.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero hizo pública la estructura de la boleta en la que los guerrerenses decidirán quién desean que sea su gobernador. Evelyn Salgado, quien se convirtió en la candidata de Morena en el estado después de que el INE le retiró el registro a su padre Félix Salgado Macedonio, aparece en la boleta con el sobrenombre de La Torita.

En Tlaxcala, los ciudadanos acudirán a las urnas para votar por una gubernatura; 60 presidencias municipales; 15 diputaciones de Mayoría Relativa; 10 diputaciones de Representación Proporcional y 299 juntas municipales/concejales/presidencias de comunidad.

Los municipios de Tlaxcala están integrados por un ayuntamiento que integran el presidente municipal, un síndico, que es quien se encarga de la representación legal de los municipios, y varios regidores y miembros de juntas municipales, concejales, o presidencias de comunidad.

