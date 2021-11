Monterrey, NL. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, declaró emergencia climática en la capital industrial de Nuevo León, con el objetivo de emprender acciones para mitigar el cambio climático, por ello está buscando financiamiento a bajas tasas o fondo perdido por parte de organismos internacionales.

“Declaro emergencia climática en Monterrey, tenemos que emprender acciones para mitigar el cambio climático, estamos buscando recursos para acciones que la ciudadanía demanda, asumimos que debemos colocar al cambio climático como una prioridad y nos unimos a 2,000 ciudades del mundo que han declarado emergencia climática, no seguiremos aislados”, enfatizó el presidente municipal.

Junto con la declaratoria indicó que tienen un plan para colocar al cambio climático como un aspecto transversal en todas las políticas públicas municipales, y contarán con un reglamento climático.

Los proyectos estratégicos que se presentarán a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son para identificar a los sectores que generan mayor cantidad de emisión de contaminantes, para descarbonizar a Monterrey antes de 2050. Descarbonizar se refiere al proceso para eliminar el consumo de combustibles fósiles.

Dentro del portafolio de proyectos también trabajarán junto con el gobierno estatal para plantar más de 6,000 árboles, el resultado de la reforestación no se va a dar en tres años, aclaró, sin embargo se trata de hacer una reforestación agresiva para reducir la temperatura uno o dos grados centígrados, que en los últimos 10 años aumentó de cinco a 10 grados centígrados.

También se presentarán proyectos sobre parques urbanos y corredores sostenibles y la meta es tener una ciudad que genere energías limpias, a través de la compra de paneles solares para el sector vivienda, así como tener cero residuos contaminantes.

Explicó que en el proyecto de paneles solares sería una mezcla de subsidios a bajas tasas de interés y una aportación de los ciudadanos, para contribuir en mejorar el medio ambiente y generar energía limpia.

El alcalde de Monterrey informó que para crear un inventario de emisiones, tendrá una reunión preliminar con el Instituto Cleo de Miami, una organización que trabaja por impulsar políticas medioambientales.

Verificación Vehicular

Colosio Riojas se pronunció a favor de la verificación vehicular, debido a que en la Zona Metropolitana se privilegió la movilidad de los automóviles, y se olvidaron de la movilidad peatonal, y con ello se ha afectado la salud de la población.

Sin embargo, dijo que no está de acuerdo con el Hoy no Circula, que se implementó en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, debido a que generó una demanda de automóviles inducida, “es un desatino, mejor contar con transporte público”, que no contamine.

Consideró necesario realizar campañas de sensibilización desde la educación, para tomar conciencia de que lo que hagan o dejen de hacer tiene un impacto en el medio ambiente.