El gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este jueves en el Palacio de Gobierno de aquella entidad.

Tras el encuentro, Vega de la Madrid dijo que fue una reunión productiva en la que el mandatario electo le entregó el plan de inversión del presupuesto federal 2019 para el estado, y él por su parte, le entregó una carpeta en la que mostró las necesidades de la entidad. Mencionó que el tema de la seguridad y el abasto del agua, son dos de las grandes necesidades de Baja California.

“Fue reunión extremadamente importante, sumamente cordial, propositiva y con el ánimo de seguir construyendo el país, y no se diga Baja California. Él me platicó de los programas, de los proyectos que se tienen a nivel nacional, y a su vez hice lo mismo en el ámbito local. Le entregué una carpeta con programas y grandes pendientes, sobre todo en cinco temas: primero seguridad; segundo, comunicación, salud e infraestructura; y el tema del agua, y en todos ellos coincidimos, y así me lo dijo el Presidente electo: en todo ello tenemos el apoyo”, comentó el panista Vega de la Madrid.

Por su parte, Obrador reiteró que habrá zona libre en todos los estados fronterizos, incluido Baja California; prometió atender con el gobierno del estado el problema del agua, y planteó que se beneficiarán a habitantes de los nuevos programas sociales que habrá en su gobierno, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro.

Luego de este encuentro, López Obrador se trasladó de Tijuana a Mexicali, donde esta tarde encabezará una concentración pública, como parte de su gira de agradecimiento a quienes votaron por él.

