La relación entre los gobiernos de Estados Unidos es espinosa debido a la narrativa del presidente Donald Trump relacionada con su retórica sobre su intención tanto de construir un muro en la línea divisoria como la de cerrar la frontera, planteó Pamela K. Starr.

En entrevista, la investigadora de la Universidad del Sur de California señaló que lo que observa es que el gobierno mexicano está siguiendo una política de no responder al presidente Trump, tomándolo como alguien que dice mucho y hace poco.

Para el gobierno mexicano es mejor no responder al presidente estadounidense cada que diga algo extremo.

En su opinión, no hay elementos para decir que está empeorando la relación entre ambos gobiernos, pero sí es difícil de manejar porque, por un lado, Estados Unidos está recurriendo a una retórica contra México para beneficiarse en la política interna y, por el otro, hay un gobierno mexicano que no responde porque no quiere generar problemas con Estados Unidos.

“Es una relación con mucho ruido, pero, por debajo de la superficie (ruidosa) está funcionando día a día”.

Dijo que las principales consecuencias de la retórica antinmigrante de Donald Trump hacia los inmigrantes se están observando en la actitud del pueblo mexicano hacia Estados Unidos.

Aclaró que no es una actitud de colocar a Estados Unidos como un enemigo y, consecuentemente, que tenemos que luchar contra él, sino es un otra vez tenemos que lidiar contra este personaje que está dispuesto a usar la retórica y esta supuesta amenaza como parte de la diplomacia.

Destacó que la relación entre México y el vecino país del norte tiene muchos lazos y vínculos.

Lo importante aquí, según la académica, es que para el presidente Trump es muy importante esa retórica para conseguir su reelección en el 2020.

Es precisamente lo que su base electoral quiere escuchar de él. Ellos, quienes conforman su base electoral, tienen realmente un temor del incremento de la migración y la observan como una amenaza para la sociedad americana.

Entonces cuando él (el presidente Trump parece que) está luchando contra esta invasión de los extranjeros es algo que mantiene su base, no sólo apoyándolo, sino muy activada.

Para mí, es muy probable que sigamos escuchando la misma retórica de aquí hasta la elección de Estados Unidos del 2020, mencionó.

Los latinos reaccionan según su circunstancia

La investigadora expuso que la reacción de las comunidades migrantes en Estados Unidos depende de sus partidos políticos.

Explicó que la comunidad latina en esa nación está polarizada, es decir, los latinos republicanos apoyan a Trump y los latinos demócratas no apoyan a Trump.

Es una situación completamente polarizada y la comunidad latina no es ajena de eso y es casi seguro que esa situación se mantendrá así en lo que resta de tiempo para que ocurran las elecciones.

Estoy casi segura de que Trump va a seguir con la misma retórica y estoy casi segura que el gobierno de México no va seguir respondiendo porque saben que la relación del día a día se mantiene.

Eso quiere decir, añadió, que simplemente hay mucho ruido, pero, hasta ahora, no ha tenido un impacto muy fuerte en la relación verdadera.

En ese sentido, mencionó que el reto para el gobierno mexicano no va a venir de la retórica de Trump, sino de otro lado y tienen que ver con qué tanto va a cooperar con Estados Unidos en lo de la seguridad, por ejemplo.