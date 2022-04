Este domingo, el Pleno de la Cámara de Diputados arrancó la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí, la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) reiteró su postura de no votar por la propuesta presidencial, por lo que el dictamen "¡No pasará!" al no contar con los votos necesarios.

Al presentar el posicionamiento del PRD, el coordinador parlamentario del Sol Azteca, el diputado Luis Espinosa Cházaro, afirmó que el dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica no recoge las propuestas de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD).

"La coalición Va Por México presentó una propuesta de 12 puntos y es falso que éstos se hayan retomado", reiteró.

El perredista añadió que pese a realizarse cientos de foros de Parlamento Abierto, no se recogió nada de eso porque inmediatamente pusieron fecha para la discusión y no escucharon a los ambientalistas, no escucharon a los jóvenes que no quieren seguir contaminando este mundo, y no escucharon tampoco a los que planteaban que, para bajar el precio de la luz, no es por decreto.

"Hay mucha gente, víctimas silenciadas del populismo y la demagogia que no pueden subir a esta tribuna a decir que basta ya de caprichos y basta ya de que el Legislativo sea una oficialía de partes", lanzó el diputado desde tribuna.

Y agregó: "¡Hoy, hoy en este sexenio se acabó, porque la 'Ley Bartlett' no va a pasar!".

"¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará!".

Ello luego de pedir a los legisladores de Morena, PT y PVEM que se revelen, tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador para construir una propuesta en el Legislativo, "no que se las manden desde Palacio Nacional. ¡Rebélense, voten en contra! Y construyamos a partir de la propuesta de Va Por México, una reforma que sí le haga bien a nuestro país", llamó.

Finalmente, el coordinador sostuvo que es clara la posición de su coalición legislativa, al tiempo que se tiene una propuesta mejor, la cual, dijo, será presentada en este periodo ordinario.