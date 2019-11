Cámara de Diputados

Juicio político contra Rosario Robles es ratificado por diputados en comisiones

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas, y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados”.