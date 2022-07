Un juez federal ordenó al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR), José Agustín Ortiz Pinchetti, que precise si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la investigación que tiene abierta contra él por recibir fajos de billetes en efectivo de manos de David León, excoordinador nacional de Protección Civil.

El titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Gabriel Fierro Susano, explicó que el 14 de julio pasado requirió al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales que girara las instrucciones conducentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

“Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable no se advierte que la autoridad de cuenta haya enviado copia del oficio aludido, ni el acuse correspondiente”, planteó.

Por ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el Juez ordenó nuevamente al Fiscal para que en el plazo de 24, contado a partir del momento al en que reciba la notificación, remita el informe correspondiente sobre si ejercerá o no acción penal contra Pío López Obrador.

Planteó que de no dar cumplimiento, se le impondrá al fiscal especializado una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (9,600 pesos), en términos de lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dio a conocer que la carpeta de investigación contra Pío López Obrador se encuentra en la etapa de revisión.

Pío López Obrador ofreció esta semana una entrevista a un medio de comunicación donde afirmó que no cometió ningún delito al recibir dinero de David León, recursos que -dijo- fueron para “apoyar al movimiento (Morena) con el tema de gastos menores, como gasolinas”. También afirmó que cuenta con un amparo para que el ministerio público resuelva si presentará cargos.

En 2020 un medio de comunicación difundió un video donde se observó a Pío López Obrador recibir fajos de dinero en un sobre por parte de David León. El hecho habría ocurrido supuestamente en el 2015 cuando estaban en marcha campañas políticas federales. Partidos de oposición a Morena presentaron al INE una denuncia, por lo que la Comisión de Fiscalización del órgano electoral nacional inició una investigación.

El jueves 7 de octubre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque su hermano, Pío López Obrador, sea investigado por las autoridades competentes y en su caso de existir elementos, sea sancionado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, argumentó en aquella ocasión.