El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte negó haber regalado un auto de la marca Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto como señaló el exdirector de Pemex Emilio “L” en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

En su cuenta de Twitter el exgobernador, actualmente preso, se deslindó de la acusación.

"Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”, sostuvo.

Y, añadió: “En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.

Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno. 1/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

En las últimas horas, los personajes señalados en la denuncia de Emilio “L” como Felipe Calderón, José Antonio Meade, entre otras figuras políticas más, se han deslindado de los señalamientos del exdirector de Pemex.